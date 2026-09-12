Córdoba, semillero de Leonas y sueños deportivos

La vuelta olímpica de Las Leonas en el Estadio Wagener de Amstelveen, Países Bajos, tuvo la dimensión de las grandes celebraciones deportivas. Hubo abrazos, lágrimas, banderas y una copa levantada hacia el cielo. Y hubo algo más: una corriente silenciosa que atravesó miles de kilómetros y llegó hasta cada rincón de la Argentina donde una niña toma un palo, persigue una bocha y descubre que, detrás de una cancha, también puede existir un sueño. En aquella celebración mundialista estaban las campeonas y, también, celebraba una estructura entera, un deporte construido desde sus cimientos, desde las categorías infantiles, las primeras prácticas, las familias que acompañan y los clubes que abren sus puertas. En Córdoba, el festejo tuvo rostros propios: Julieta Jankunas y Victoria Miranda llevaron la representación de una provincia que hace tiempo dejó una huella profunda en la historia del hockey argentino.

Las imágenes de ‘Juli’ y ‘Vicky’ con la camiseta celeste y blanca volvieron a poner a Córdoba en el centro de una tradición que reúne nombres, recuerdos y continuidad. Antes estuvo Soledad García, figura emblemática y referencia para generaciones enteras.

El hockey femenino cordobés encuentra una de sus grandes fortalezas en una extensa red de instituciones. Del campeonato de damas de la Federación Cordobesa de Hockey participan: Universitario, Tala Rugby Club, Urú Curé, Universidad Nacional de Río Cuarto, Palermo Bajo, Córdoba Athletic, La Salle, Jockey Club Córdoba, Barrio Parque, La Tablada, San Francisco Rugby Club, Sportivo 9 de julio, Lion, Gigantes de Pilar, Racing, Jockey Club Río Cuarto, Jockey Club Villa María, San Martín, Atlético El Carmen, Carlos Paz Rugby Club, Alta Gracias Rugby Club, Deportivo y Cultural Unión, Alianza Jesús María Socia, Calera Hockey, Belgrano, Sporting Alta Gracia y Talleres.

Allí se forman equipos, jugadoras, personas y se alimenta una pasión que crece desde la infancia y encuentra nuevas protagonistas.

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Crecimiento.

La infraestructura también acompaña ese proceso. La cancha ‘Soledad García’, ubicada en el predio del Mario Kempes, obtuvo recientemente la certificación internacional de la Federación Internacional de Hockey, tras superar una exhaustiva evaluación sobre condiciones de juego, seguridad, dimensiones, superficie e infraestructura.

El reconocimiento ubica al escenario cordobés entre los recintos del país aptos para recibir competencias nacionales e internacionales de alto nivel y fortalece una estructura deportiva que proyecta su crecimiento hacia los próximos años.

Los resultados de las selecciones provinciales aportan otra señal del presente que atraviesa la disciplina. Córdoba vivió un Torneo Argentino de Damas memorable en Rosario: título en Sub 14 Promocional y dos medallas de bronce en Sub 16. Luciana Abigail Mammana Cardozo fue elegida como la mejor jugadora del torneo y Victoria Fratucello recibió la distinción a la mejor jugadora de la final. Morena Joaquín, del Jockey Club Córdoba, también dejó su marca en la categoría Sub 16.

Verónica Bravo conoce ese recorrido desde adentro. Llegó al hockey siendo niña en el Córdoba Athletic. Aquella primera experiencia abrió una carrera que la llevó por España e Italia y la convirtió en embajadora del hockey cordobés en Europa. Hoy trabaja como entrenadora de infantiles en Córdoba Athletic. Como palabra autorizada, en diálogo con Perfil Córdoba, afirma: “Creo que el hockey femenino cordobés está en un muy buen nivel y, sobre todo, en constante crecimiento. Hay muy buenos clubes, mucha competencia, se van sumando canchas de agua y un gran trabajo desde las categorías infantiles, que para mí es fundamental porque ahí empieza todo”.

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Efecto ‘Leonas’.

Y 'Vero' agrega: “Las Leonas generan un impacto enorme. Son referentes para nuestras niñas y verlas jugar, ver todo lo que lograron y cómo representan al país hace que muchas chicas quieran empezar hockey o se entusiasmen todavía más con este deporte. En mi club tenemos una lista de espera por la cantidad de niñas que quieren ingresar”.

Ahí aparece la verdadera dimensión de una copa mundial. El trofeo permanece en las vitrinas y las medallas guardan una historia, mientras el efecto más profundo comienza a sentirse en la niña que pide un palo, en la familia que busca un club y en la primera tarde de entrenamiento.

En la misma sintonía, Guillermo ‘Willy’ Schickendantz, actual director deportivo de hockey de La Tablada y exintegrante de Los Leones, también observa un presente de crecimiento. Su experiencia como jugador, con pasos por España y Bélgica y una destacada trayectoria internacional, le permite analizar el escenario desde una perspectiva amplia. Él destaca la calidad de las jugadoras cordobesas, el empuje de los clubes y el avance de nuevos proyectos de infraestructura.

Para ‘Willy’, el hockey femenino ya posee una dinámica propia que atrae nuevas jugadoras y genera un movimiento sostenido dentro de los clubes. “Todo lo que aparece alrededor de un logro, como el campeonato del mundo, termina generando gente que por ahí desconoce el deporte y se acerca. Pero, desde hace tiempo que el hockey femenino tiene una constante de gente que quiere iniciar, clubes que tienen lista de espera, etcétera”, le contó a este medio.

“El hockey femenino de Córdoba está dentro del podio del hockey argentino. Normalmente en Buenos Aires, por una cuestión de cantidad, siempre está un poquito por encima, pero Córdoba y Mendoza se disputan ese segundo o tercer lugar que hay en el país”, explicó ‘Willy’, al tiempo que analizó que “Córdoba siempre es muy competitivo y tiene jugadoras de mucha calidad”.

La provincia celebra a sus Leonas y prepara, al mismo tiempo, a quienes mañana podrían tomar su lugar.