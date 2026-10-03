Con la muerte de Ricardo Soulé, de Vox Dei solo queda su legado

A mediados de septiembre, Ricardo Soulé había anunciado un receso en las presentaciones que seguía haciendo con su actual grupo La Bestia Emplumada, para someterse a un tratamiento médico. el viernes al mediodía, la familia del músico informó que este pionero del rock nacional había fallecido, rodeado de sus seres queridos, a los 76 años. A las pocas horas, el Municipio de Quilmes –su lugar de nacimiento– junto con la familia Soulé, informaron que su despedida sería desde el viernes por la noche, y hoy sábado hasta casi el mediodía. Mientras todo esto sucedía, músicos argentinos de distintas generaciones, publicaron respectivos adioses en redes sociales.

El éxito. Héctor Ricardo Soulé nació en Quilmes el 15 de marzo de 1950. Fue poeta, músico y compositor, y es conocido sobre todo como miembro fundador de Vox Dei, uno de los grupos señeros del rock nacional. En 1967 formó Mach 4 junto a Willy Quiroga, Rubén Basoalto y Juan Carlos “Yodi” Godoy, con Soulé en guitarra y voz. La banda cambió su nombre a Vox Dei en 1969. En esa etapa Quiroga pasó de la guitarra al bajo y Soulé quedó a cargo de las seis cuerdas.

En 1970 el grupo editó Caliente, que incluía Presente, y al año siguiente llegó La Biblia, el primer álbum doble y conceptual del rock argentino. El disco puso en clave de rock textos de la Sagrada Escritura, un planteo pionero en el rock en español. Y el nombre VoxDei quedó para siempre acoplado a La Biblia. La revista Rolling Stone ubicó a ese álbum entre los quince discos más importantes del rock argentino, y Presente figura entre las diez mejores canciones de la historia según esa revista y MTV.

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Sin fin. En 1974, Soulé dejó la banda a la que volvería en 1978, se iría luego en 1981, regresaría en 1986 para retirarse de la misma en 1989. En esa primera salida del grupo y entre 1974 y 1975, se instala en Inglaterra. Según relatan los creadores de El siestero, un programa radial de historias de las bandas de rock argentinas, en 1974 la banda británica Heavy Metal Kids versionó el tema Canción para una mujer que no está retitulada como It’s The Same. “Durante esta etapa británica, Soulé intentá armar una banda junto a Pappo y dos músicos ingleses pero no llega a funcionar, aunque los temas que compuso para este proyecto serían la base de su primer disco solista que edita unos años después”, explicaron en El Siestero. Dicho álbum sale en 1976, se llamó Vuelta a casa, y lo grabó con un trioque formó con los primos Rodolfo y Alejandro Pensa, en bajo y batería.

Regreso.En 1978, Soulé regresó a Vox Dei para grabar Gata de noche. Las tensiones con Willy Quiroga derivaron en un recital de despedida en Obras Sanitarias, el 25 de abril de 1981. Es en ese entonces cuando, en 1982, Soulé editó Romances de gesta, con la colaboración de Edelmiro Molinari, quien también había estado en la producción del mencionado álbum Vuelta a casa. En 1986 la formación clásica volvió a reunirse y presentó La Biblia en el Teatro Opera. En 1986, Soulé deja Vox Dei y Argentina, y se mudó a España. Volvió en 1996 y se reunió por última vez con Vox Dei. Sus diferencias artísticas y personales con Quiroga fueron una constante de esa historia.

Off rock. Ricardo Soulé desarrolló una extensa discografía como solista. En 2011 editó Dolmen, con invitados como Manuel “Negro” Quieto y Gustavo “Chizzo” Nápoli, quienes lo reconocen como influencia. Durante dos décadas tocó con su banda La Bestia Emplumada.

Fuera del rock, aprendió violín de niño y construía instrumentos de estilo barroco en un pequeño taller. También cultivó la cetrería, y el documental Peregrino, de Néstor Rodríguez Correa, repasa su vida y su camino artístico. Era padre de cinco hijos y abuelo de tres nietos, y leía la Biblia a diario. Su hijo Gabriel lo acompañó como segundo guitarrista.