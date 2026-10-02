Sabalenka ganó en Pekín y reveló la batalla que enfrenta consigo misma

Aryna Sabalenka identificó en su propia autoexigencia una de las mayores dificultades de su carrera profesional. Después de ganar su primer partido en el WTA 1000 de Pekín, la bielorrusa explicó que la necesidad constante de superarse puede impulsarla a competir, pero también agotarla y quitarle energía. Su próximo desafío personal, reconoció, es aprender a tratarse con menos dureza.

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La reflexión llegó este viernes 2 de octubre, después de una contundente victoria frente a la mexicana Renata Zarazúa por 6-1 y 6-3 en 62 minutos. Fue su primer encuentro desde la final del US Open y le permitió avanzar a la tercera ronda del torneo chino, según informó la WTA.

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Sabalenka y la autoexigencia: una ventaja que también provoca desgaste

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Sabalenka describió esa característica como un aspecto positivo y negativo de su personalidad. Esperar más de su rendimiento la ayuda a seguir adelante, aunque admitió que, en otras ocasiones, esa misma demanda termina por consumir sus fuerzas.

La tenista planteó que todavía debe aprender a manejar esa tensión. Incluso bromeó con la posibilidad de conseguirlo cuando cumpla 30 años. Más allá del comentario, reconoció que ya intenta ser menos severa consigo misma: quiere seguir mejorando sin que cada expectativa se transforme en una nueva fuente de agotamiento.

Sus palabras pusieron el foco en una dificultad que va más allá del resultado de un partido. Según su propia explicación, el desgaste también aparece en la evaluación permanente de lo que hace y en la sensación de que siempre debería ofrecer algo más, aun cuando consigue una actuación satisfactoria.

Un debut sólido ante Renata Zarazúa en el WTA de Pekín

Frente a Zarazúa, Sabalenka encontró motivos para valorar su desempeño. Se mostró conforme con el nivel de juego, la concentración y su respuesta física, y destacó que había pocos aspectos de los cuales quejarse después de conseguir la clasificación.

Los números respaldaron esa evaluación: conectó 36 tiros ganadores y 11 aces, sin afrontar oportunidades de quiebre en contra. Además, ganó el 88% de los puntos disputados con su primer servicio. La WTA destacó que sus golpes ganadores superaron incluso los 34 puntos que obtuvo Zarazúa durante todo el encuentro.

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La bielorrusa también habló de las condiciones de juego. Señaló que hacía algo de frío y que las pelotas se volvían un poco pesadas, una combinación que convirtió el encuentro en un esfuerzo físico intenso. De todos modos, aseguró que disfrutó competir y que terminó sintiéndose bien.

Cómo afronta Sabalenka el cierre de la temporada después de los Grand Slams

Consultada sobre si la presión disminuye una vez terminados los cuatro Grand Slams, Sabalenka evitó una respuesta general. Explicó que las sensaciones del tramo final del calendario dependen de cómo haya transcurrido la temporada, especialmente del rendimiento en los torneos más importantes.

En su caso, reconoció que durante la primera mitad de 2026 tuvo dificultades en distintos aspectos de su juego. Sin embargo, afirmó que ahora se siente más fresca y preparada para competir. Esa disposición convive con el intento de moderar las expectativas y concentrarse en su propio trabajo.

También describió el desgaste que puede producir una temporada exitosa: llegar a los últimos compromisos con menos energía y fuerzas para continuar, especialmente al pensar en las Finales. Este año, sostuvo, su situación es diferente y encara esa etapa con ganas de jugar.

El agradecimiento de Sabalenka al público chino

La conferencia incluyó un reconocimiento a los espectadores de Pekín. Sabalenka contó que le sorprendió encontrar las tribunas casi completas y destacó especialmente la presencia de niños que la alentaban con carteles y regalos creativos.

La jugadora agradeció esas muestras de afecto y transmitió su cariño a los aficionados. Después de analizar su rendimiento y las exigencias de la competencia, dedicó parte de sus respuestas a valorar el acompañamiento recibido durante su regreso a las canchas.

Al responder una consulta sobre la igualdad de premios en los torneos ATP y WTA 1000, Sabalenka expresó su respaldo al principio de una remuneración igual para hombres y mujeres. Lo presentó como una reivindicación por la que las tenistas han trabajado y manifestó que sus compañeras recibirían con satisfacción los avances en ese sentido.

También valoró el nuevo consejo de jugadores en los Grand Slams. Según explicó, disponer de una instancia para expresar opiniones y trasladar los puntos de vista de quienes compiten era una necesidad desde hacía tiempo. Consideró que ese espacio puede contribuir a mejorar el futuro de los torneos.

LV