Dominic Thiem: del tenis al fútbol, con escala en el Estadio Kempes

“Al austríaco Dominic Thiem nunca le faltó estilo. El exagerado giro en espiral de su derecha producía una torsión y potencia endiablada, un golpe liftado propulsivo que se contaba entre los golpes más pesados del circuito. El revés a una mano de Thiem, un golpe elegante que se está convirtiendo en una reliquia del pasado, era tan barroco como el más dorado de los cafés vieneses. Y, para los aficionados a la estética del tenis, igual de agradable. Pero Thiem no sólo tenía estilo. Tenía sustancia”. Bajo el título ‘Grandeza interrumpida’, la semblanza del periodista estadounidense Neil Edward Schlecht, en el sitio web de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), describe con lirismo y rigurosidad a quien fue ganador del US Open 2020.

A casi dos años de su última presentación profesional con la raqueta –derrota ante el argentino nacionalizado italiano Luciano Darderi, en la primera ronda del Abierto de Austria 2024– Thiem volvió a ser noticia en el mundo del deporte. Esta vez, por haberse cambiado de cancha y acordado su incorporación como flamante delantero del Badener Athletiksport Club, que compite en la octava divisional del fútbol austríaco. Doce años atrás, otro ex número 3 del circuito masculino de tenis profesional, el cordobés David Nalbandian, había dado el salto desde los courts hacia el automovilismo, iniciando su carrera como piloto de Rally.

CAMPEÓN EN NUEVA YORK. La obtención del US Open 2020 fue el máximo logro que ‘Dominator’ obtuvo en su carrera como tenista.

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A los 32 años, Thiem tendrá su segundo tiempo en el deporte rentado, luego de haber jugado algunos partidos en el Lichtenwörth de Wiener Neustadt, el cuadro de su ciudad natal. “Hemos oído que es un buen futbolista y espero que lo demuestre aquí, pero tendrá que luchar un puesto como cualquiera”, declaró Sergej Petrovic, director deportivo del Badener AC, club fundado en 1899 por el Príncipe Alexander Solms-Braunfeld, un exmiembro del Comité Olímpico Internacional, y que actualmente preside Gerhard Jeckel, un reconocido ex levantador de pesas de Austria.

Dominic Thiem tuvo un destacado desempeño como tenista profesional entre 2011 y 2024, con un registro de 348 triunfos y 215 derrotas, y 17 títulos ganados. Su máximo logro fue la obtención del US Open 2020.

Antes de rebuscarse la vida pateando una pelota, Thiem tuvo un destacado desempeño como tenista profesional entre 2011 y 2024, con un registro de 348 triunfos y 215 derrotas, y 17 títulos ganados. Debutó venciendo a su compatriota Thomas Muster, en el Abierto de Viena, el 24 de octubre de 2011, el mismo día y en el mismo torneo en que el argentino Gastón Gaudio (campeón de Roland Garros 2004) jugó su último partido, ante el español Pedro Andújar.

Además de adjudicarse el US Open 2020, superando al alemán Alexander Zverev, ‘Dominator’ protagonizó otras tres finales de Grand Slam (Roland Garros 2018 y 2019) y Australia (2020) y dos definiciones del ATP Finals en Londres (2019 y 2020), y ganó el Argentina Open en 2016 y 2018. Sumó 16 triunfos en 35 enfrentamientos (46% de eficacia) ante el suizo Roger Federer, el serbio Novak Djokovic y el español Rafael Nadal, el trío más mentado entre sus contemporáneos. El día de su retiro, ocupaba el 138° puesto del ranking ATP.

EQUIPO SOLIDARIO. Thiem fundó su propio club de tenis y fútbol en Viena, donde organiza torneos solidarios y eventos con fines benéficos. /// CEDOC PERFIL

En el lugar del Milagro

Reconocido seguidor del Chelsea de Inglaterra, afición que atribuye a su admiración por el exmediocampista Frank Lampard, Thiem fundó su propio club de tenis y fútbol en 2016. Se llama First Tennis & Football Club, tiene su sede en Viena y se dedica a animar eventos solidarios. De sus presencias en Argentina se recuerdan algunas incursiones por La Bombonera y el Monumental, presenciando partidos de Boca y de River.

A comienzos de 2022, la participación del austríaco fue anunciada con bombos y platillos para la 4° edición del Córdoba Open, donde arrancaría como segundo favorito, detrás del bonaerense Diego Schwartzman, el jugador franquicia de ‘Torneos’, la empresa que organizaba el certamen. Por entonces, la rivalidad entre Thiem y ‘El Peque’, a priori la final soñada, registraba nueve triunfos para el europeo y tres victorias para el argentino. Como parte de la promoción del evento, ambos tenistas compartieron una actividad en el Estadio Kempes el domingo 30 de enero.

UNA MAÑANA EN EL MUSEO. Durante su estadía en Córdoba, el extenista austríaco recordó un hito del seleccionado de su país en 1978.

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En el campo principal de ‘El Chateau’, improvisaron un partido de fútbol-tenis, se desafiaron pateando penales en el arco de la Popular Willington y mostraron su habilidad con la pelota haciendo ‘jueguitos’. Testigo de aquella puesta fue el flamante jefe de Gabinete del gobierno provincial Manuel Calvo, por entonces vicegobernador, quien le obsequió al tenista austríaco una camiseta del seleccionado argentino de fútbol, que dos días más tarde se presentaría en el mismo campo y vencería 1-0 a Colombia por las Eliminatorias para Qatar 2022. Después, en el Museo del Kempes, Thiem repasó la historia del partido que Austria le ganó 3-2 a Alemania en el Mundial ’78 y que en su país se conoce como ‘El Milagro de Córdoba’. Aquella mañana, nada hacía presagiar ‘la bomba’ del día siguiente: “Lo siento mucho, pero debo anunciar mi salida del ATP Córdoba, una pena”.

Doce años atrás, otro ex número 3 del circuito masculino de tenis profesional, el cordobés David Nalbandian, había dado el salto desde los courts hacia el automovilismo, iniciando su carrera como piloto de Rally.

Resentido de una lesión en la muñeca derecha, que lo había mantenido inactivo durante siete meses, Thiem se bajó por las redes sociales del certamen cordobés y también del torneo que iba a jugar una semana después en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. Recién volvería a la competencia el 28 de marzo de 2022, en el Challenger de Marbella, perdiendo en primera ronda ante el bellvillense Pedro Cachín. En los siguientes 32 meses, hasta el momento en que colgó la raqueta, sumaría otras 88 presentaciones, con un palmarés de 39 festejos y 49 traspiés.

Además de Schwartzman y Cachín, a lo largo de su carrera como tenista Thiem tuvo como rivales a otros 11 argentinos: Renzo Olivo, Juan Mónaco, Leonardo Mayer, Federico Delbonis, Juan Martín Del Potro, Guido Pella, Horacio Zeballos, Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Facundo Bagnis y Thiago Tirante. Ante ellos, registró un total de 22 victorias y 16 derrotas.