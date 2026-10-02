En su primer show en la Argentina en dos décadas, el artista británico Robbie Williams dio muestras de amor a la Argentina, su público y su fútbol. En el pico emotivo de la función, un fan le acercó al escenario una bandera gigante donde se ve su rostro en el centro, flanqueado por las figuras de los futbolistas Diego Maradona y Lionel Messi. El cantante la levantó y la extendió frente a su pecho, sonriente.

Williams aseguró que ama a Messi y Maradona, y llamó a los argentinos "malditos suertudos" ("you lucky lucky bastads"), por la fortuna de ver a estos dos delanteros jugar en representación del país. "Son asombrosos", dijo.

Después recordó el mítico partido de Argentina contra Inglaterra en el Mundial 86. "En 1986, Maradona hizo la 'mano de Dios'. Y a mí me importa un carajo", dijo, mientras la multitud lo ovacionaba. "Porque ese segundo gol, es el mejor gol que se metió en la historia del fútbol. El mejor".

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Fue en la noche del jueves, en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde se presentará también este viernes y sábado. En total, unas 45 mil personas verán al ídolo en la presentación en el país de su nuevo trabajo, Britpop. Ese no fue el único regalo futbolero de la noche; en otro tramo del show, mientras cantaba la canción "Better Man", le alcanzaron una camiseta de la Selección Argentina

Williams pidió disculpas a sus fans por haberse alejado tanto tiempo: "Fue mi culpa, ya estoy mejor"

En otro pasaje del show, Williams se lamentó por el tiempo que había pasado lejos del público argentino, desde su último show en el país en 2006: "¡Veinte malditos años!" ("Twenty fucking years!"), se sorprendió. El artista asumió responsabilidad sobre esta ausencia y explicó que en su última visita atravesaba problemas de salud mental y adicciones que le impedían disfrutar del cariño de la gente. Dijo que estuvo entrando y saliendo de programas de rehabilitación ("¡Quince malditas veces!"), y concluyó: "Fue mi culpa, ya estoy mucho mejor".

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También hizo otra confesión. "Me encontré con un fan con quien dormí en mi visita anterior", dijo, y agregó: "No es quien ustedes piensan", en alusión a su conocido encuentro con la modelo Amalia Granata, hoy diputada provincial de Santa Fe.Completó: "No lo reconocí, porque ahora usa barba... ¡qué bueno verte de nuevo, Diego!", mientras en pantalla gigante se mostraba a un fan sonriendo.

MB/fl