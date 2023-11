"Vodka, cocaína y cualquier cosa que pudiera conseguir": Robbie Williams reveló que sus adicciones dejaron secuelas

El célebre artista británico Robbie Williams reveló que sus adicciones y desórdenes alimenticios dejaron secuelas en su salud: “Estoy destrozado por lo que me hice en los 90 y parte de los 2000”, reconoció. El cantante lanzará una miniserie biográfica en una semana, por lo que brindó una entrevista en la que detalló que lleva más de 20 años sobrio y reflexionó sobre la cercanía con la muerte, durante años en los que vivía a base de “vodka, cocaína y cualquier cosa que pudiera conseguir”.

En comunicación con The Sun, Robbie Williams contó que repasar su vida en su próximo documental “fue como ver un accidente en el que estuviste involucrado, pero en cámara lenta”. El artista fue conocido desde su participación en la boyband Take That, a la que ingresó con apenas 16 años, y atravesó su fama con intensos problemas de salud y consumo problemático de sustancias: “Pensaba que podía esnifar, tomar pastillas y alcohol al máximo y que eso era un superpoder en el momento”, narró.

“Pensaba que podía esnifar, tomar pastillas y alcohol al máximo y que eso era un superpoder en el momento”

“No sabía que esa era mi vía rápida hacia la muerte. Te sentís indestructible, no sentí que fuera a morir. Sólo después me di cuenta de que estaba cerca”, reflexionó y ahondó en sus rutinas: “Me quedé despierto por seis días. Estaba con alguien que tenía trato con los dealers y estuve de fiesta seis días, que pasaron muy rápido”. “Fue muy dramático, yo solo en el hotel Midland con una botella de vodka, de rodillas y con los puños al cielo. Estuve en un estado de confusión la mayor parte del tiempo”, admitió.

Robbie Williams y sus intentos de suicidio

En el documental, Robbie, que lleva más de 20 años sobrio, reflexiona sobre un incidente en el que terminó en el hospital tras caerse en un baño y perder el conocimiento. Admitió que hubo varios episodios similares que logró mantener fuera de la prensa y recordó que su salud mental era tan mala y sus adicciones estaban tan fuera de control que no le importaba morir. “Hubo algunas ocasiones en las que me llevaron a urgencias y otras celebridades fallecían haciendo lo que yo hacía, mientras lo hacía. Pensé: 'Oh, yo soy el siguiente', y no me importó. Eso era triste. No tuve resistencia”.

Además, informó que tuvo un intento de suicidio: “Una vez, en el puente de Londres, después de Take That y de la fama antes de ser solista, me corté las venas, pero supongo que fue más un grito de ayuda”, comentó. Previo a ese episodio, narró otras escenas que darían pie a la debacle en su salud: “Con Take That, antes de nuestros primeros premios MTV en Bruselas, pasé un fin de semana muy largo, me volví absolutamente loco, tomando todo lo que podía en todas las cantidades, y antes del show en vivo estaba escupiendo mis entrañas con esta bilis negra, llenando el piso del baño”.

Williams contó que repasar su vida en su próximo documental “fue como ver un accidente, pero en cámara lenta”

“Un doctor me inyectó algo, así que salí a hacer el show. Me asusté, pero volví y seguí como si nada. Al día siguiente volamos para Londres, estaba caminando por Chelsea Harbour y caí: ‘Mierda, soy alcohólico, soy un adicto’. Porque había estado cerca de la muerte pero había seguido adelante a pesar de todo, rebajando mi mejor juicio, así que cuando llegó el final de Take That estaba viviendo un alcoholismo completo y tiempos solitarios”, narró Robbie Williams.

El autor de Rock DJ, Angels y Feel comentó: “Yo era el centro del mundo de la cultura pop. Sentí que estaba entregando más y más de mí, hasta que llegás al punto en que sos alguien a quien no reconocés. Cuando estás en el centro de la atención no podés confiar en nadie. Estaba sufriendo un ataque de nervios frente a miles de personas", recordó. La serie, titulada simplemente “Robbie Williams”, narrará su enfermedad, intentos fallidos de rehabilitación y relaciones difíciles durante su apogeo, y estará disponible en la plataforma Netflix.

Muerte de Matthew Perry: revelaron los primeros resultados del examen toxicológico

Robbie Williams: desórdenes alimenticios y problemas con la imagen corporal

Como muchas de las personas que atraviesan la fama desde una edad temprana, Robbie Williams atravesó problemas con su imagen corporal. En la entrevista con The Sun admitió que, gracias al periodista, investigó sobre desórdenes alimenticios y confirmó que sufrió anorexia y dismorfia muscular, a lo que añadió: “Pero falta una palabra, eso es lo que soy. Era restrictivo o comía en exceso, nunca lo hice bien. Hay un trastorno alimentario… Simplemente no estoy seguro de cuál es mi marca”.

Williams describió a un medicamento para bajar de peso como “como un milagro navideño”, recordó cuando vivía alimentándose sólo con una banana al día y reconoció que piensa realizarse algunos retoques estéticos con bótox, que todavía no llevó a cabo porque desde la producción del documental biográfico se lo prohibieron para no afectar la continuidad de la filmación. “Creo que la imagen que tiene la gente de la cirugía plástica o de operarse se basa en malos ejemplos. No se dan cuenta de que la mayoría de la gente del mundo del espectáculo se la ha hecho, pero no lo sabrías: el 90% es bastante decente”, dijo.

Asimismo, el artista admitió que le cuesta seguir figurando en las listas de éxitos, debido a que tiene “casi 50 años”, pero se niega a culpar a la industria por la perspectiva gerontofóbica. En cambio, señaló que “el streaming cambió un montón de cosas y todos tienen un tiempo en el pop, porque es para jóvenes. Quieren la próxima sensación y yo no soy eso. Madonna lo tuvo por el mayor tiempo, y lo hizo épicamente, pero eventualmente se va de todos nosotros”, analizó.

El artista hoy vive sobrio y “felizmente casado” con la actriz estadounidense Ayda Field y sus cuatro hijos

La situación actual de Robbie Williams: andropausia y vida familiar

“Estoy destrozado por lo que me hice en los 90 y parte de los 2000″, reconoció Robbie Williams y narró: “El pelo adelgaza, la testosterona ha abandonado el edificio, la serotonina ya no está y la dopamina se despidió hace tiempo. He agotado todo lo bueno natural. Tengo la 'manopausia' (andropausia). Mi hija me dice: ‘Papá sos un vago’. No me gusta el término vago, porque así me describían cuando era más joven”, relató.

También dijo que tiene “un patrón de sueño diferente al de otras personas”, y agregó: “Me atraen magnéticamente las 4 de la mañana y me quedo dormido a las 6, y no hay nada que pueda hacer al respecto. Me acuesto a las 11 de la noche y me quedo ahí completamente despierto y alerta hasta las 5 de la mañana”, comunicó.

Sin embargo, el artista hoy vive sobrio y “felizmente casado” con la actriz estadounidense Ayda Field y sus cuatro hijos. Afirmó que sus vicios más grandes actualmente son el ejercicio y el arte, y confirmó que tiene un gimnasio en su casa y un chef que cocina saludable y come cinco veces al día.

ML / ED