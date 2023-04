Robbie Williams y su familia disfrutan de unas vacaciones en Argentina

El reconocido músico británico Robbie Williams se encuentra disfrutando de unos días de descanso en Argentina junto a su esposa, Ayda Field, y sus cuatro hijos. La pareja llegó de incógnito al país invitados por un amigo multimillonario y se hospeda en la casa del famoso polista Martín Pepa, según trascendió.

Robbie Williams de escapada en Argentina Instagram

Lejos de la ciudad y rodeados de verde, Williams y su familia están disfrutando del buen clima argentino con actividades al aire libre, como cabalgatas y juegos en familia. Ayda Field ha estado compartiendo con sus seguidores en su cuenta de Instagram imágenes de esta escapada campestre y publicó fotos y videos de la familia disfrutando del polo, el golf y el campo argentino en general.

Robbie Williams y Ayda Field en el campo argentino

En estas imágenes, se puede ver al músico disfrutando del sol y del buen clima, con bermudas, gorra, lentes oscuros y sin remera. También se ve a Field realizando distintas poses de yoga bajo el sol y posando junto a su marido antes de disfrutar de una divertida cabalgata. Se cree que estas imágenes habrían sido tomadas en el club de polo Ellerstina, en General Rodríguez.

Así surgió el romance de Amalia Granata con Robbie Williams

La relación entre Robbie Williams y Ayda Field

Cabe destacar que Williams y Field se casaron en 2010. Además del pequeño Beau, son padres de Colette, Theodora y Charlton. “Yo pensaba que no iba a tener hijos y que no me iba a casar. Pero luego conocí a alguien que era increíble y me enamoré por completo de ella. Desde entonces, todos mis pensamientos y sentimientos cambiaron”, contó el intérprete de “Angels” en una entrevista.

Ayda Field practicando Yoga

A pesar de que Williams aún no ha compartido ninguna imagen de su estadía en el país en sus redes sociales, sus fans esperan ansiosos por más detalles de la escapada campestre del músico en Argentina.

SL / ED