El futbolista alemán Sebastian Hertner falleció este domingo tras caer 70 metros de una aerosilla en la estación de esquí Savin Kuk, en Montenegro. El jugador de 34 años se encontraba de vacaciones junto a su pareja, quien resultó herida en el accidente.

La víctima se encontraba de vacaciones en el norte de Montenegro, cuando al mediodía una de las sillas dobles de la aerosilla se desprendió del cable y se deslizó hacia el asiento que se encontraba detrás, según informó el medio serbio Blic.

El club deportivo ETSV Hamburgo, donde Hertner ejercía como capitán en la Oberliga (quinta división alemana), expresó su dolor a través de un mensaje en redes sociales: “Con gran tristeza anunciamos hoy que nuestro capitán, Sebastian Hertner, falleció en un trágico accidente durante sus vacaciones. Estamos conmocionados y profundamente tristes. Nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos. Descansa en paz, Sebastian”, publicó la institución en su cuenta oficial de Instagram.

El accidente se produjo en la pequeña estación de esquí Savin Kuk, ubicada en las montañas de Durmitor, cerca de la ciudad de Žabljak. El centro, que cuenta con 4,7 kilómetros de pistas y funciona a una altitud de entre 1.515 y 2.212 metros, fue escenario del desprendimiento de una silla del medio de elevación.

Según informó el diario Blic, la esposa de Hertner, de 30 años, quedó atrapada tras el incidente, fue rescatada por los servicios de emergencia y sufrió una fractura en una pierna. El alcalde del municipio, Zugic, confirmó a la televisión local que la mujer presenció el accidente en su totalidad y resultó herida.

El impacto del episodio se extendió más allá de la pareja. Al menos otros tres turistas permanecieron atrapados en sus asientos durante varias horas, hasta que los equipos de rescate lograron evacuarlos de manera segura. Como consecuencia del hecho, la fiscalía de Montenegro dispuso el cierre inmediato de la estación e inició una investigación para esclarecer las causas del accidente y establecer eventuales responsabilidades.

Hasta el domingo, no se había divulgado información oficial sobre las causas técnicas que provocaron el accidente. La fiscalía llevará adelante una investigación detallada y, pese a la gravedad del hecho, el lugar volvió a estar en funcionamiento al día siguiente.

Aunque Hertner desarrolló parte de su carrera en la segunda división alemana, también integró las selecciones juveniles sub-18 y sub-19 de Alemania. En esas categorías compartió vestuario con figuras, como Christoph Kramer y Felix Kroos, hermano del mediocampista internacional Toni Kroos.

