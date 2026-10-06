Mirtha Legrand fue dada de alta, tras casi dos semanas de internación

La conductora Mirtha Legrand, de 99 años, fue dada de alta este martes 6 de octubre, luego de casi 14 días de internación en el Sanatorio Mater Dei, por un cuadro de neumopatía.

La conductora había ingresado a la clínica el viernes 18 de septiembre, luego de haber sido internada previamente, el 7 de septiembre, por un cuadro respiratorio bronquial.

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