martes 06 de octubre de 2026
PROTAGONISTAS

Mirtha Legrand fue dada de alta, tras casi dos semanas de internación

La ídola televisiva estuvo internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro de neumopatía.

Mirtha Legrand
Mirtha Legrand | Instagram

La conductora Mirtha Legrand, de 99 años, fue dada de alta este martes 6 de octubre, luego de casi 14 días de internación en el Sanatorio Mater Dei, por un cuadro de neumopatía.

La conductora había ingresado a la clínica el viernes 18 de septiembre, luego de haber sido internada previamente, el 7 de septiembre, por un cuadro respiratorio bronquial.

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