Nuevo parte médico de Mirtha Legrand: evoluciona favorablemente en su internación y avanza la rehabilitación

La conductora Mirtha Legrand continúa su proceso de recuperación y presenta una evolución clínica favorable en el Sanatorio Mater Dei de la Ciudad de Buenos Aires. La conductora de la televisión argentina, de 99 años, permanece hospitalizada tras haber sido internada el pasado 18 de septiembre a raíz de un un cuadro de neumopatía.

Este lunes, las autoridades del centro asistencial dieron a conocer un nuevo informe médico. Según lo indicado por el comunicado oficial, la paciente se encuentra alojada en una habitación común y avanza de manera progresiva en su tratamiento.

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Conforme a la información difundida por el hospital, el estado general de la animadora mantiene una constante mejoría. El documento detalló que Mirtha "sigue evolucionando favorablemente de su cuadro clínico, en una habitación común y continúa progresando en su rehabilitación kinesiológica".

El reporte también remarcó que la paciente cuenta con un seguimiento integral que abarca controles clínicos, nutricionales y kinesiológicos. Desde el sanatorio señalaron que, junto a la familia de la conductora, agradecen las muestras de afecto recibida y anticiparon que, si no hay cambios en su cuadro, el próximo parte médico será presentado este miércoles.

Durante la última emisión del programa La Noche de Mirtha, Juana Viale, que permanece reemplazándola interinamente, se refirió al estado de salud de su abuela. "Está bien, mejorando momento a momento, día a día. Ya está en un cuarto común", señaló.

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La internación de Mirtha Legrand tuvo su origen a mediados del mes pasado. Previamente, el 7 de septiembre, había sido hospitalizada por un cuadro respiratorio bronquial que le demandó casi una semana de cuidados en el sanatorio, obteniendo el alta el domingo 13 para continuar reposo en su domicilio.

Sin embargo, tras presentar una recaída, el viernes 18 de septiembre volvió al establecimiento médico tras ingresar por el área de guardia. Tras la realización de los estudios iniciales, los profesionales determinaron su reintervención para aplicar el tratamiento y sostener el seguimiento correspondiente.

En los partes de los días 30 de septiembre y 2 de octubre, la institución había reportado una franca mejoría respecto a la afección pulmonar. En dichos documentos se indicó que la paciente transitaba una etapa orientada a lograr el alta médica y posterior vuelta a su hogar, aunque por el momento permanecen en el sanatorio.