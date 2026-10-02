Mirtha Legrand continúa recuperándose: qué se sabe sobre su posible alta

Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei y se encuentra en proceso de recuperación para regresar a su casa, según el parte médico difundido este viernes 2 de octubre. La conductora, de 99 años, ingresó a la institución el pasado 18 de septiembre por un cuadro de neumopatía.

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El comunicado lleva la firma del director médico del sanatorio, Enrique Echagüe, y actualiza la situación de la presentadora a dos semanas del inicio de su internación. La información señala que permanece en una habitación común, donde continúa bajo atención y seguimiento.

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Qué dice el último parte médico de Mirtha Legrand

La institución precisó que Legrand “se encuentra en proceso de recuperación para poder volver a su casa”. El regreso a su domicilio aparece así como el objetivo de esta etapa, aunque el documento no establece cuándo podría concretarse.

Sobre los cuidados que recibe, el parte indicó que la conductora “está en una habitación común en seguimiento kinésico, nutricional y clínico”. Esos son los detalles que el sanatorio dio a conocer acerca de su atención actual.

El informe no incorpora precisiones sobre los tratamientos ni comunica una fecha de alta. Por lo tanto, su recuperación continúa dentro de la institución y cualquier novedad sobre la salida deberá ser confirmada en una actualización oficial.

Cuándo se conocerá un nuevo informe sobre su salud

Desde el Sanatorio Mater Dei anunciaron que, de no mediar cambios, el próximo parte médico se difundirá el lunes 5 de octubre. Ese es el cronograma previsto para comunicar nuevamente el estado de salud de la conductora.

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En el cierre del documento, la institución agradeció “especialmente el trato y respeto dispensado a la Sra. y su familia”, en referencia al acompañamiento recibido durante la internación.

La actualización de este viernes confirma que Mirtha Legrand sigue en recuperación y con seguimiento médico en una habitación común. Por el momento, el regreso a su casa permanece como el objetivo informado por el equipo que la atiende, sin una fecha anunciada.

LV