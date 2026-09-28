Mirtha Legrand terminó el tratamiento con antibióticos y avanza con su rehabilitación en el Mater Dei

A sus 99 años, Mirtha Legrand superó la etapa más dura de su reciente internación y ya finalizó el tratamiento con antibióticos. Lejos de estar distanciada de la pantalla, la histórica conductora sigue de cerca todo lo que pasa en los medios desde su habitación en el Sanatorio Mater Dei, mientras encara la recta final de su recuperación clínica.

El último parte oficial, firmado por el director médico Enrique Echagüe, llevó calma al confirmar la evolución favorable de la paciente. La diva ingresó hace diez días por una recaída que derivó en una neumopatía, pero su cuerpo respondió bien al encare médico. Según indicaron las autoridades del centro de salud, el próximo comunicado se publicará recién el miércoles, siempre y cuando el cuadro se mantenga estable.

El comunicado del Mater Dei

Mientras los médicos monitorean sus signos vitales, su círculo íntimo se encarga de transmitir el día a día para evitar especulaciones. Juana Viale, quien la reemplaza temporalmente al frente de sus clásicas cenas, aprovechó la pantalla de El Trece para contar intimidades. La actriz aseguró que su abuela "está mejorando muy bien" y reveló, con tono cómplice, que recibe directivas precisas desde la cama de la clínica sobre cómo manejar el programa.

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La lucidez de la presentadora también quedó expuesta en el dial. Su hija, Marcela Tinayre, condujo un emotivo homenaje post mortem al locutor Oscar "El Negro" González Oro a través del aire de Radio Rivadavia, y confesó un detalle particular: Mirtha escuchó todo el programa en vivo desde el sanatorio. Este nivel de conexión con la actualidad confirma que su cabeza funciona al mismo ritmo de siempre.

Este proceso médico arrancó a principios de mes. La conductora ingresó por primera vez al sanatorio el 7 de septiembre por una bronquitis y, tras recibir el alta el día 13, volvió a su casa en Barrio Parque. Sin embargo, el viernes 18 debió regresar de urgencia para someterse a nuevos chequeos, lo que derivó en su traslado a una sala especial de terapia intensiva y su posterior estabilización.

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Kinesiología y el aguante familiar en pantalla

Con la infección respiratoria controlada, el desafío principal ahora pasa por el movimiento. El equipo médico enfoca todas sus energías en el trabajo de kinesiología para que la presentadora recupere el tono físico después de tantos días en reposo. La orden de los especialistas es clara: no habrá fecha de alta hasta que complete toda la rehabilitación necesaria para poder retomar su rutina diaria sin riesgos.

En paralelo, el show debe continuar y Juana Viale se cargó esa responsabilidad al hombro con asistencia perfecta los fines de semana. Durante la última emisión de La Noche de Mirtha, la actriz armó una mesa distendida para mantener el rating a flote. Estuvo acompañada por figuras del espectáculo como Agustín "Rada" Aristarán, Cecilia Dopazo, el cantante CAE y el fotógrafo Gabriel Machado, a quienes les transmitió los saludos que su abuela mandó especialmente desde la clínica.

A la espera de las novedades de mitad de semana, la familia mantiene el hermetismo justo pero sin dejar de agradecer las muestras de respeto del público. La televisión argentina respira aliviada al saber que su máxima figura atraviesa este bache con la misma fuerza con la que lideró la industria durante más de medio siglo.

TC/MSS