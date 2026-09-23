Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y Monteverde afirmó: “Se quiere ir a su casa”

Internada en el Sanatorio Mater Dei, Mirtha Legrand se recupera de una neumopatía y presenta una evolución favorable, según el último parte médico. Permanecerá bajo observación durante los próximos días para continuar con los controles y cuidados necesarios.

En medio de la internación, Jimena Monteverde habló sobre el estado de salud de la conductora. La cocinera de sus programas contó que Mirtha se encuentra bien y que mantiene el deseo de regresar a su casa.

“Mirtha está muy bien. Ayer vio tele y está durmiendo muy bien. Se quiere ir a su casa”, señaló Monteverde en diálogo con eltrece. También aclaró que no habló personalmente con la conductora y que son sus familiares y allegadas quienes permanecen más cerca de ella.

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Monteverde también se refirió al motivo de la internación. Según explicó, Mirtha tenía mucha tos y la decisión de hospitalizarla se tomó de manera preventiva para que pudiera recibir una atención más cercana. “Tenía mucha tos. Por prevención y para que esté más cuidada decidieron internarla. El parte médico dijo que tiene un problema pulmonar y los médicos se pusieron a trabajar”, relató.

Mirtha Legrand dejó atrás la terapia intensiva y se trasladó a habitación común: “Recibe invitados y está muy bien”

En NET TV, el periodista Leo Arias además contó que dialogó con personas del círculo íntimo de Mirtha Legrand y dio detalles sobre su estado de salud. “Me dijeron que estuvo poco en terapia. Se hizo una bola gigante el viernes con alguien que imprudentemente dio una fake news, lo tiraron en Instagram sin chequear y la gente empezó a chequear. Hubo un momento de incertidumbre porque es una neumonía bacteriana que es compleja, pero no pasó tantas horas en intensiva como dijeron”, señaló Arias.

Luego, durante el programa, el periodista agregó: “Está en una suite enorme, recibe invitados y está muy bien. El tema es cómo la frenás, si es por ella se levanta y se va. Es complejo lo que tiene porque recae y va a terapia. Creo que a Mirtha le da vitalidad que la vayan a visitar, tampoco puede estar mucho tiempo internada por los virus intrahospitalarios”.

Qué dice el nuevo parte médico

El Sanatorio Mater Dei informó este miércoles que Mirtha continúa mejorando día a día y calificó de favorable su evolución. De todos modos, los médicos resolvieron que permanezca internada durante los próximos días para mantenerla bajo control y brindarle los cuidados correspondientes.

El comunicado también indicó que la familia y los profesionales médicos agradecieron los mensajes y muestras de cariño recibidos durante estos días. En caso de que no haya cambios, el próximo parte será difundido el viernes.

Juana Viale seguirá al frente de los programas

Mientras Mirtha continúa internada, Juana Viale seguirá conduciendo los dos programas del fin de semana. La decisión fue tomada junto con la producción y mantiene el esquema que ya se había implementado durante la ausencia de la conductora.

Viale estará nuevamente al frente de La noche de Mirtha, el sábado por la noche, y de Almorzando con Juana, el domingo al mediodía.

“Juana va a seguir al frente de los almuerzos y las cenas del programa de Mirtha Legrand, esperando la recuperación de la reina”, aseguró el periodista Matías Vázquez.

Por el momento, el reemplazo se mantendrá mientras Mirtha continúe internada y hasta que pueda retomar su actividad televisiva.