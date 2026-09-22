Chris Martin cantó a dúo de forma imprevista con un músico callejero en Londres

Un transeúnte habitual de las calles de Londres se vio envuelto en una escena impensada cuando interpretaba un clásico del pop británico. Chris Martin, líder de la banda Coldplay, caminaba por el centro de la capital del Reino Unido cuando escuchó su propio tema y decidió sumarse a la interpretación de manera espontánea.

El sorpresivo encuentro ocurrió en la emblemática Trafalgar Square, donde el músico callejero, identificado en redes sociales bajo el nombre de Junne, tocaba la guitarra frente a decenas de transeúntes. Sin aviso previo ni asistentes que acordonaran la zona, el vocalista se acercó al micrófono y comenzó a cantar a dúo.

El hecho trascendió públicamente a través de un video difundido por CNN en Español y El Huffington Post, en el que se observa cómo el cantante británico se suma a la canción. El momento exacto de la colaboración generó una rápida reacción del público presente, que comenzó a registrar la escena con sus teléfonos móviles.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La canción elegida para este cruce casual fue "Viva la Vida", uno de los sencillos más exitosos y emblemáticos del catálogo de Coldplay. En el inicio de la secuencia, el artista urbano no pareció percatarse de forma inmediata de la identidad de la persona que se había acoplado a su voz.

Chris Martin sorprendió al artista urbano Junne en pleno centro de Londres

Con el correr de las estrofas, la interacción vocal entre ambos atrajo a una multitud cada vez mayor en las inmediaciones del monumento londinense. Junne continuó ejecutando los acordes en su guitarra acústica mientras el cantante profesional marcaba los tiempos del estribillo.

La ficción nacional vuelve a la TV: Fabio Aste contó cómo será ‘Sombras’ y qué significa para la pantalla abierta

Según lo informado por El Huffington Post, esta clase de apariciones improvisadas no resulta del todo ajena a la conducta del artista. En años anteriores, el músico protagonizó episodios similares en distintos puntos del territorio británico.

Entre los antecedentes citados por la prensa internacional se destaca su intervención en agosto de 2025 en un pub del condado de West Yorkshire, donde también cantó en vivo sin previo aviso. Asimismo, en junio de 2022 sorprendió a los clientes de otro establecimiento gastronómico al interpretar un tema para una pareja que planeaba su boda.

El impacto de lo sucedido en Trafalgar Square se trasladó de inmediato a las plataformas digitales, donde el video acumuló miles de reproducciones y comentarios en cuestión de horas. Diversos usuarios resaltaron la habitual costumbre del líder de Coldplay de utilizar el transporte público y desplazarse por la ciudad sin custodia visible.

"Si querés llorar, llorá": La embajada de Noruega y un video de pasillos con frases de Moria

"Chris Martin todavía toma el metro. Aparentemente está totalmente bien y nadie lo molesta", señaló uno de los seguidores en la publicación original de Junne, según consignó la cobertura periodística de The Huffington Post. La naturalidad de la escena fue el aspecto más comentado entre los fanáticos del grupo.

La presentación informal concluyó con el saludo entre ambos músicos antes de que el referente de Coldplay retomara su caminata por las calles de la ciudad. Por su parte, el intérprete callejero agradeció la interacción en sus perfiles oficiales, donde el registro audiovisual continúa sumando interacciones a nivel global.