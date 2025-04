Mirtha Legrand, sobre los impuestos: “Que los ricos paguen más”

No hizo falta levantar la voz. Bastó una frase medida, casi susurrada, para romper el silencio de forma elegante: “Que los ricos paguen más”. Mirtha Legrand tomó posición y revivió el debate fiscal sobre la mesa más icónica de la televisión argentina. El intercambio de ideas tuvo lugar con uno de sus invitados, el exco-fundador de La Libertad Avanza (LLA), Ramiro Marra.

"Si yo fuera gobierno lo arreglo todo inmediatamente", mencionó la estrella en la emisión del sábado de La noche de Mirtha. El libertario, actual candidato a legislador por la UCeDe, le respondió: "Esa es la solución que algunos gobiernos quisieron implementar porque no entendieron que lo que hay que hacer es que los ricos inviertan más, no que paguen más impuestos. La inversión genera puestos de trabajo y eso baja la pobreza. Hay que fomentar a los ricos para que se desarrolle una economía". Mirtha acotó: "Los ricos, en general, son medio amarretes".

En el programa “Desde el canil”, emitido por Bravo TV, el periodista Ezequiel Orlando repasó minuciosamente el contrapunto televisivo. Señaló que Legrand, lejos de rechazar el impuesto solidario impulsado por el exministro de Economía, Martín Guzmán, había dado “un giro” reconociendo su validez.

Impuestos en Argentina: el dilema entre superávit y baja de tributos que plantea el FMI

El periodista explicó que el discurso libertario sobre la baja de impuestos no se verifica en la realidad. “¿Qué impuestos bajó LLA desde que asumió?”, preguntó, y mencionó ejemplos por el contrario: “Subió el impuesto a las ganancias, el de los combustibles líquidos, el componente impositivo del monotributo y no renovó el impuesto PAÍS, pero esto último no es mérito”, enumeró. Además, cuestionó la supuesta relación directa entre baja de impuestos y generación de empleo.

LB / FPT