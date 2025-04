Chapas patentes en falta e impuestos altos que inciden en los precios: claves del mercado automotor

Cada vez más autos circulan por Córdoba y por otros puntos del país con patentes provisorias ante el faltante generalizado de chapas. Sebastián Parra, presidente de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) en Córdoba, detalló las causas detrás de la escasez de patentes metálicas y confirmó que, según las autoridades nacionales, el problema se resolvería en mayo.

En una entrevista con Radio Continental Córdoba, Parra explicó que el Gobierno nacional finalizó el contrato con la Casa de la Moneda, encargada de fabricar las chapas, y que la empresa que ganó la nueva licitación enfrenta dificultades para su distribución. Mientras tanto, los vehículos nuevos circulan con identificaciones de papel provisorias, válidas por 180 días y aceptadas en todo el país e incluso en naciones limítrofes.

"El cliente no tiene problemas para circular, pero hay inconvenientes en controles viales o peajes, donde las cámaras no están adaptadas para leer las patentes en papel", señaló. Aclaró que quienes no porten ninguna identificación sí son pasibles de multa.

"Los autos no bajan de precio por la alta carga impositiva"

Parra fue contundente al señalar que, mientras no se reduzcan los impuestos, los precios de los vehículos no descenderán. "El 54% del valor de un auto son impuestos: 44% nacionales, 8% provinciales y 2% municipales", detalló en el programa radial Última Pregunta.

Aunque destacó que los aumentos recientes fueron menores a la inflación, descartó una baja: "Dependemos de partes importadas y del dólar, pero el principal freno son los tributos".

Con un mercado en recuperación -las ventas crecieron un 90% interanual en el primer trimestre-, la estabilidad cambiaria y el acceso a créditos aparecen como claves, pero la presión fiscal sigue siendo un obstáculo para precios más accesibles.

Financiación y proyecciones del mercado automotor

Consultado sobre las opciones para adquirir un vehículo, Parra destacó el rol de los créditos bancarios (como los de Bancor) y los planes de ahorro, que impulsan un crecimiento estimado del 20% en ventas de usados y del 40% en 0 km para 2025.

"El plan de ahorro es un buen sistema si se conocen sus reglas: la cuota es variable, pero no tiene interés", aclaró, desmitificando su mala reputación. Sin embargo, advirtió que los compradores deben asegurarse de poder absorber posibles aumentos.