Juana Viale habló del estado de salud de Mirtha Legrand y remarcó: "Es una mujer grande"

Mirtha Legrand sigue internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro de neumopatía y su nieta, Juana Viale, continúa haciéndose cargo de la conducción del programa de su abuela y también de su propio ciclo en El Trece.

Invitada a “Otro Día Perdido”, el programa de Mario Pergolini, la actriz habló del estado de la diva. “Ella está muy bien. Está avanzando, está mejorando, tiene sus mejorías, pero bueno, es una mujer grande”.

Mario Pergolini

A continuación, aclaró que la conductora se mantiene activa viendo televisión: “Ve la tele. Todo pasa. Ve los programas de ella, ve los noticieros. Hoy está viendo esto. Muy atenta, muy activa. Está mejorando, pero bueno, a su ritmo, por supuesto. ¡Un beso, abuela!”.

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Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y Monteverde afirmó: “Se quiere ir a su casa”

Con respecto a su trabajo de conductora, Juana recordó la primera vez que le tocó reemplazar a Mirtha, muchos años atrás: “Mi abuela se había quebrado tibia y peroné y fue como ‘tenés que hacer esto’. No sé si contemplaron otras opciones. Yo vivía en Chile, a mi abuela le pasa esto, y yo estaba en un almuerzo con amigos muy distendida y lo llamo a mi hermano y le digo: ‘No pasa nada, hago yo el programa’. No me llamaron: lo llamé yo. ¡Una ridícula! Mi hermano fue tipo: ‘Listo, perfecto, mañana te mandamos la información’".

Juana reconoció: "Al otro día amanezco y lo llamó a mi hermano y le digo: ‘Nacho no no, yo no puedo hacer esto’. Mi hermano, viejo zorro, ya había mandado las promos. Y yo: ‘No puedo, no puedo’. Y ahí llamada de mi padre. Somos la PYME familiar. Mi padre es el conciliador, el que une las partes. Entonces no me quedó opción”.

Juana Viale y Mirtha Legrand

La situación de Mirtha Legrand

El pasado 28 de septiembre, se conoció el último parte médico de Mirtha Legrand. El comunicado, que firmó el director médico Enrique Echagüe, informó que la diva “continúa evolucionando favorablemente, habiendo finalizado el tratamiento antibiótico”.

Según este documento, la conductora “se encuentra acompañada de su familia y agradece el cariño y respeto dispensado”. Para luego adelantar que “de no mediar cambios, el miércoles próximo enviaremos un nuevo parte médico”.

Mirtha Legrand terminó el tratamiento con antibióticos y avanza con su rehabilitación en el Mater Dei

Legrand está hospitalizada desde el pasado 18 de septiembre.

HM