La canadiense Anne Carson ganó el Premio Nobel de Literatura 2026

La escritora canadiense Anne Carson recibió el Premio Nobel de Literatura 2026 por su obra, calificada por el jurado de "valiente y creativa". En los fundamentos, se menciona que la poeta, de 76 años, "creó nuevas formas para la literatura contemporánea", en un "diálogo lúdico con la tradición clásica".

Esta alusión se refiere a las particularidades de su trabajo, que según la crítica "desdibuja la distancia entre narración, poesía y ensayo". Como los clásicos griegos, Carson escribe novelas en verso, ensayos poéticos, poemas que son propuestas. La crítica la considera la poeta viva más importante en lengua inglesa; como botón de muestra, Susan Sontag dijo "Leería cualquier cosa que Anne Carson escribiera".

Su nombre sonaba como favorito para el Nobel desde hace casi una década, en la que acumuló otros permios, como el Princesa de Asturias de las Letras 2020.

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Carson visitó la Argentina en 2018, invitada por el Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires, FILBA. En aquella ocasión, dijo en una entrevista con Valeria Tentoni: "Si la prosa es una casa, la poesía es alguien en llamas corriendo a través de ella".

En la Argentina, sus libros fueron editados por editoriales independientes, como suele suceder con la poesía y los textos difíciles de clasificar en géneros: El primero y más celebrado, Eros el dulce-amargo, un ensayo sobre la naturaleza del amor y el deseo publicado en inglés en 1986, fue editado por Fiordo con traducción de Mirta Rosenberg y Silvina López Medin. La editorial Bajo Luna publicó el poemario Red Doc >, y Zindo & Gafuri, Charlas breves y La caída de Roma Una guía para viajeros.

Una vida iluminada por el hechizo de la métrica clásica

Nacida en Tornoto, Canadá, en 1950, Carson es poeta, ensayista, traductora, filóloga y profesora. Vive en Nueva York, y enseña literatura clásica y comparada en las Universidad de Míchigan; también dictó clases en las universidades de Princeton y McGill.

Carson entró a las letras a través de la literatura clásica, latina y griega. Según relató en entrevistas, su primer deslumbramiento fue a través de una edición bilingüe con poemas de la poeta griega Safo, a sus quince años. "Yo era una adolescente desafecta necesitada de estímulos. La visión de las dos páginas yuxtapuestas, una de ellas un texto impenetrable pero de gran belleza visual, me cautivó y me compré el libro", recordó. Una profesora de latín, conmovida por su interés, le dio clases de griego en la hora del almuerzo. "Le debo mi carrera y mi felicidad", aseguró Carson. Quince años después de ese primer encuentro con Safo, le dedicó su tesis doctoral a su obra, bajo el título de "Odi et amo ergo sum" ("Odio y amo, por lo tanto soy").

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