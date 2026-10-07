Una mañana en el Teatro Colón: concierto de la Filarmónica y una entrada gratis por el Día de la Madre

El Teatro Colón prepara una propuesta especial para celebrar el Día de la Madre con música clásica. El domingo 18 de octubre a las 11, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires ofrecerá un concierto extraordinario en el marco de su 80° aniversario, con una promoción especial para quienes quieran compartir la función en familia.

Bajo la dirección del maestro Srba Dinić, el concierto tendrá como solista invitado al clarinetista español Pablo Barragán y recorrerá obras de Giuseppe Verdi, Carl Maria von Weber y Richard Strauss.

El programa comenzará con la Obertura de Nabucco, una de las obras más reconocidas de Giuseppe Verdi. A continuación, Pablo Barragán interpretará el Concierto para clarinete N.º 1 en fa menor, op. 73, de Carl Maria von Weber, una pieza central del repertorio para este instrumento. En la segunda parte llegará Ein Heldenleben (Una vida de héroe), op. 40, de Richard Strauss, una obra de gran despliegue orquestal que completará el programa de la jornada.

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La presentación forma parte de la celebración por los 80 años de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, una de las principales agrupaciones sinfónicas del país.

Cómo conseguir una entrada gratis por el Día de la Madre

El Teatro Colón ofrece una promoción especial para esta función. Quienes compren dos entradas podrán obtener una tercera localidad sin cargo. Para acceder al beneficio es necesario ingresar el código promocional ESPECIALMAMA al momento de realizar la compra.

De esta manera, la propuesta permite asistir al concierto en familia y sumar una entrada de regalo para celebrar el Día de la Madre con una función especial en uno de los escenarios más emblemáticos de Buenos Aires.

Día, horario y entradas

-El concierto será el domingo 18 de octubre a las 11 en el Teatro Colón.

-Las entradas pueden adquirirse a través de la página oficial del Teatro Colón o en la boletería del teatro, ubicada en Tucumán 1171, de lunes a sábados.

-Promoción especial: comprando dos entradas e ingresando el código ESPECIALMAMA, se obtiene una tercera entrada sin cargo.

