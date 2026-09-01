Un Aleph en movimiento: Borges llega al Teatro Colón de la mano de Julio Bocca y Gustavo Santaolalla

El Teatro Colón apostó a una obra que no pasa inadvertida, el ballet estable dirigido por Julio Bocca interpretará "Principio de Éxtasis" basada en "El Aleph" de Jorge Luis Borges, será musicalizada por Gustavo Santaolalla y la escenografía está trabajada por el artista visual Eduardo Basualdo. Las expectativas por su estreno mundial que es el 10 de septiembre son muy altas.

En una presentación de prensa de la que participó PERFIL estuvo presente la ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Ricardes; el director general del Teatro Colón, Gerardo Grieco; el director artístico del Ballet Estable, Julio Bocca; el coreógrafo y director de la obra, Goyo Montero; la diseñadora residente de escenografía y vestuario, Mariana Tirantte; el compositor Gustavo Santaolalla; el escenógrafo Eduardo Basualdo, y bailarines y bailarinas del Ballet Estable que participan de la puesta.

La ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Ricardes; el director general del Teatro Colón, Gerardo Grieco; el director artístico del Ballet Estable, Julio Bocca; el coreógrafo y director de la obra, Goyo Montero; la diseñadora residente de escenografía y vestuario, Mariana Tirantte; el compositor Gustavo Santaolalla y el artista Eduardo Basualdo.

Bocca reconoció que soñaba con llevar adelante algo vinculado de Borges, pero que recién ahora contó con el apoyo del equipo y puede concretarlo en el Colón, a quien se lo propuso ya en 2024. Su iniciativa incluyó conversaciones con María Kodama y con Goyo Montero a lo largo de varios años: “Le dije a Goyo que me gustaría que la música la hiciera Gustavo, porque es un gran compositor argentino y la historia es argentina: tenía que haber gente argentina trabajando en este proyecto. Uno viene a aportar, a hacer cosas diferentes, a llevar una compañía de ballet al futuro”.

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“Soy un enamorado de Borges desde mi adolescencia, lo he leído infinidad de veces y siempre encontré nuevas lecturas. Sabía que Julio era la única persona que podía convocar y conseguir que este proyecto fuera realidad. No se está intentando abarcar nada definitivo: es una mirada, un intento de acercarse desde el amor y el respeto, para que cada uno encuentre su propio Aleph, que es infinito, inabarcable, simultáneo”, señaló el coreógrafo español.

Eduardo Basualdo, Gustavo Santaolalla y Goyo Montero

Santaolalla, por su parte, remarcó la afinidad entre su lenguaje musical y el universo del escritor: “Esa relación con el infinito, con la memoria, con los espejos, la repetición y lo circular abunda mucho en mi música. Fuimos también a buscar algo distinto dentro del tango, sabiendo las opiniones tan fuertes que tenía Borges sobre ese tema, y creo que llegamos a algo bastante original. Ha sido una experiencia realmente maravillosa trabajar con Goyo”.

Eduardo Basualdo, autor de la escenografía, describió el proceso de trabajo junto al elenco y al resto del equipo creativo: “Borges es como nuestra mitología, algo que todos leímos”. “Borges es un tema de alta cultura en un sentido, como una estrella y por otro lado muy doméstico para nuestra comunidad, con lo cual es un desafío poder eh tocar esa materia”, reflexionó el artista.

Qué se sabe de Principio de éxtasis

La propuesta es singular por varios motivos, el primero evidentemente es llevar al ballet “El Aleph”, pero respecto a esto aclararon que es una inspiración y que también se plantea como un homenaje a Borges. El vestuario está pensado para relacionarse con la obra de Basualdo, por lo que la vestuarista buscó que represente cierta fragilidad, que aparente cierta desnudez.

En 2023, Basualdo contaba en una entrevista realizada por el Museo Moderno publicada en un libro de la institución, la relación de su obra “Pupila” con Borges: “Está muy cerca de la poética porteña Borges que encuentra el Aleph en el arrabal, me gusta esa idea de encontrar lo sobrenatural en lo doméstico, lo universal en lo local, la magia en el zaguán de una casa de barrio. En ‘Pupila’ sucede con este mapa más ambiciosos y profundo que está contenido en la obra. Un infinito de dimensiones cósmicas que, sin embargo, está confinado, adentro y no afuera. Así como nuestra mente es infinita y, sin embargo, está contenida en la cabeza”. Por lo que su participación en esta puesta resulta sumamente acertada.

Principio de Éxtasis cuenta además con música adicional y diseño sonoro de Owen Belton, voz en off de Ricardo Darín y diseño de iluminación de Nicolás Fischtel. Las funciones serán los días 10, 11, 15, 16, 17, 18 y 19 de septiembre a las 20h, y el 13 y 20 de septiembre a las 17h, en la Sala Principal del Teatro Colón.



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