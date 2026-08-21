El universo borgeano se despliega por Buenos Aires: qué hacer a 127 años de su nacimiento

Jorge Luis Borges nació en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899 y convirtió a la Ciudad de Buenos Aires en uno de los grandes territorios de su literatura. Sus calles, esquinas, patios y barrios aparecen una y otra vez en una obra que construyó un universo propio, atravesado por espejos, laberintos, bibliotecas, tigres, el tiempo y el infinito. Autor de Ficciones y El Aleph, su influencia trascendió las fronteras del país hasta convertirlo en una de las figuras fundamentales de la literatura universal.

A 127 años de su nacimiento, Buenos Aires vuelve sobre su obra y su legado con las Jornadas Borges: un escritor universal, organizadas por la Fundación Internacional Jorge Luis Borges y el Gobierno porteño, bajo la coordinación general de Lucas Martín Adur Nobile. La programación comenzó el martes 18 y se extenderá hasta el 25 de agosto, con conferencias, talleres, presentaciones de libros, visitas guiadas, cine y encuentros especiales en distintos espacios culturales porteños.

El Palacio Libertad ofrece durante agosto distintas actividades dedicadas a Borges

La celebración coincide, además, con el segundo aniversario de la Biblioteca Pública Digital Jorge Luis Borges, creada el 24 de agosto de 2024 en homenaje al escritor.

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En sus primeros dos años, la plataforma reunió a más de 45.000 socios, registró cerca de 25.000 descargas y conformó un catálogo de más de 3.000 títulos. Borges ocupa, además, un lugar destacado entre las preferencias de los lectores, con obras como Evaristo Carriego, Ficciones, Cuentos completos y Fervor de Buenos Aires – Luna de enfrente – Cuaderno San Martín.

“A dos años de su creación, la Biblioteca Digital no deja de sorprendernos. Sumó miles de usuarios a la Red y democratiza de una forma extraordinaria el acceso al libro, con un catálogo completo y diverso que va desde las últimas novedades editoriales hasta los grandes clásicos”, destacó la ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes.

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Este viernes, Borges alrededor del mundo

La programación continúa este viernes 21 de agosto con un encuentro dedicado a la circulación y recepción internacional de la obra de Borges.

-Viernes 21 de agosto | 18 horas | Fundación Internacional Jorge Luis Borges (Anchorena 1660): “Borges internacional 2”, una conferencia sobre la recepción y traducción de su literatura en Francia, Uruguay y los países eslavos, con la participación de Magdalena Cámpora, Nicolás Helft y Eugenio López Arriazu.

La dimensión internacional atraviesa buena parte de estas jornadas. Borges construyó una literatura profundamente vinculada con Buenos Aires y, al mismo tiempo, una obra que trascendió las fronteras argentinas y alcanzó lectores de distintas lenguas y culturas.

Sábado 22: Borges entre nuevos lectores y una muestra en Recoleta

El sábado la programación tendrá dos paradas.

-15 horas | Biblioteca Miguel Cané – Espacio Borges (Carlos Calvo 4319): Premio Joven Lector.

Se entregarán distinciones a pequeños lectores de la Red de Bibliotecas Públicas de CABA. La jornada incluirá Canciones en abrazos, de Laura Migliorisi, y una merienda para los más chicos.

La elección de la Biblioteca Miguel Cané suma una dimensión especial a la actividad: Borges trabajó allí durante varios años, y actualmente el edificio conserva un espacio dedicado a su figura.

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-17 horas | Centro Cultural Recoleta (Junín 1930): “Borges, ecos de un nombre”. Visita guiada por la exposición a cargo del equipo de asesores y curadores de la muestra.

Domingo 23: Borges llega al cine

-17 horas | Centro Cultural Recoleta (Junín 1930): Cine y debate. Proyección de Los otros, película dirigida por Hugo Santiago, con guion de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares.

La función tendrá una introducción y un debate posterior a cargo de Sebastián Cardemil. Borges y Bioy Casares fueron amigos durante décadas y también compañeros de escritura. Entre conversaciones, lecturas y proyectos compartidos, construyeron una de las sociedades literarias más reconocidas de la cultura argentina.

El cumpleaños de Borges, con Jairo en el Palacio Libertad

El momento central de las jornadas llegará el lunes 24 de agosto, fecha en la que se cumplirán 127 años del nacimiento de Borges.

-20 horas | Palacio Libertad (Sarmiento 151): “Jairo canta a Borges”. El músico ofrecerá un concierto especial para celebrar el aniversario del nacimiento del escritor.

Martes 25 de agosto: Borges, en sus conferencias

Las jornadas cerrarán el martes 25 de agosto en la Fundación Internacional Jorge Luis Borges (Anchorena 1660) con una presentación editorial dedicada a otra faceta fundamental del autor: su oralidad.

18.30 horas | Presentación de Conferencias de Borges. Mercedes Rubio estará a cargo de presentar el libro de Sara del Carril, en la última actividad de las jornadas.

Borges murió el 14 de junio de 1986 en Ginebra, a los 86 años. Cuatro décadas después, su obra continúa encontrando lectores, interpretaciones y nuevas formas de circulación.