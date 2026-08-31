A 55 años de la tragedia del Ballet Estable del Colón, vuelven a restaurar la fuente de Plaza Lavalle

El domingo 10 de octubre de 1971, nueve de las figuras más brillantes del Ballet Estable del Teatro Colón abordaron un bimotor en Aeroparque con destino a Trelew para encabezar una función benéfica en el Teatro Español. A los pocos minutos del despegue, el piloto reportó fallas mecánicas y anunció su regreso a pista. Durante la maniobra de viraje, la pérdida de potencia de un motor hizo que el avión cayera al Río de la Plata, muy cerca del muelle del Club de Pescadores. No hubo sobrevivientes. La tragedia generó una enorme conmoción popular y miles de personas salieron a las calles para despedir los restos de Norma Fontenla, José Neglia, Carlos Schiaffino, Margarita Fernández, Sara Bochkovsky, Carlos Santamarina, Rubén Estanga, Marta Raspanti y Antonio Zambrana.

Tres años después de la tragedia, en Plaza Lavalle se inauguró "Homenaje al Ballet Nacional", una escultura de bronce realizada por Carlos de la Cárcova que representa a Norma Fontenla y José Neglia durante un paso de danza. La obra está ubicada en el centro de la fuente, entre el Teatro Colón y el Palacio de Justicia.

Los nueve integrantes del Ballet Estable del Colón fallecieron el 10 de octubre de 1971, cuando el avión que los trasladaba a Trelew cayó al Río de la Plata

En 2021, al cumplirse 50 años del accidente, la escultura fue restaurada por el taller de Monumentos y Obras de Arte (MOA), que realizó distintos trabajos para recuperar y reforzar la estructura. Sin embargo, la fuente que la rodea continuó sin funcionar. El Ministerio de Espacio Público porteño anunció el inicio de una nueva intervención para volver a poner en funcionamiento el sistema de aguas danzantes y restaurar la estructura que acompaña la obra.

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Los trabajos demandarán al menos un mes y medio. La fuente ya fue vaciada y se instalará una nueva bomba de impulsión para volver a poner en funcionamiento los efectos de agua. También se colocará una bomba sumergible para evitar anegamientos en la sala de máquinas y se renovará el tablero de comando.

La intervención incluye además la impermeabilización de las bateas. Las superficies serán preparadas y recibirán tres manos de mortero cementicio impermeable y una pintura de terminación color Piedra París, con el objetivo de evitar filtraciones y recuperar el aspecto original de la fuente.

Los trabajos forman parte de una intervención más amplia que el Gobierno porteño realizó durante los últimos meses en Plaza Lavalle. Se renovaron 1.773 metros cuadrados de carpeta asfáltica, se hicieron tareas de bacheo y reparación de losas de hormigón y se construyeron rampas y cruces nivelados para mejorar la accesibilidad. También se repararon alrededor de 200 metros cuadrados de veredas y se incorporaron 13 luminarias peatonales para mejorar la iluminación durante la noche.

Los trabajos incluyen mejoras en pavimento, veredas e iluminación

“En Plaza Lavalle realizamos una puesta en valor integral: renovamos el entorno, lo ordenamos, sumamos iluminación y seguridad. Ahora comenzamos con los trabajos en la fuente para que la plaza recupere sus mejores condiciones”, explicó Ignacio Baistrocchi, ministro de Espacio Público porteño.

La tragedia que marcó al Ballet del Teatro Colón

La escultura de bronce se convirtió en un punto de homenaje a los nueve integrantes del Ballet Estable fallecidos en 1971. Cada 10 de octubre, el Consejo Argentino de la Danza realiza allí un acto en su memoria.

En 2021, cuando se cumplieron 50 años del accidente, la obra fue restaurada por el taller de Monumentos y Obras de Arte (MOA): se reconstruyó uno de los brazos que faltaba, se reforzó el pie de apoyo y se realizó una limpieza manual del bronce.

La historia de Plaza Lavalle, sin embargo, comenzó mucho antes que los edificios que hoy definen su paisaje. El espacio ocupa tres manzanas delimitadas por Libertad, Lavalle, Talcahuano y avenida Córdoba y fue escenario de algunas de las transformaciones más importantes del centro porteño.

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A comienzos del siglo XIX, la zona era atravesada por el Tercero del Medio, uno de los antiguos arroyos de Buenos Aires, y allí funcionaba el Parque de Artillería, que contaba con un cuartel militar, una fábrica de armas y un depósito de pólvora. Con el paso de los años, el terreno se convirtió en un paseo público conocido como Plaza del Parque.

Otro capítulo fundamental llegó en 1857, cuando en sus inmediaciones comenzó a funcionar la Estación del Parque. Desde allí partió La Porteña, protagonista del primer viaje ferroviario de la Argentina. En 1878, el espacio recibió su nombre actual en homenaje a Juan Lavalle.

La transformación urbana continuó durante las décadas siguientes. Hoy, la plaza tiene a dos de los edificios más emblemáticos de Buenos Aires como protagonistas: el Teatro Colón, inaugurado en 1908, y el Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema.

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