El programa Barrios al Colón suma tres nuevas fechas gratuitas para presenciar ensayos en octubre

Más de 5.000 vecinos de la Ciudad de Buenos Aires ya participaron del programa Barrios al Colón desde su lanzamiento en abril, y esta semana la iniciativa abrió las inscripciones para tres nuevos ensayos generales de la Orquesta Filarmónica que se realizarán durante octubre.

La propuesta, impulsada por la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano porteña, busca acercar el patrimonio cultural de la Ciudad a los vecinos de todos los barrios. Mediante este esquema, el público puede acceder de forma gratuita a plateas y palcos del Teatro Colón para presenciar el trabajo previo a las funciones oficiales.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Obras pluviales en Palermo: el Gobierno porteño finalizó una obra clave ante la llegada del "Súper Niño"

Las citas programadas para el próximo mes se desarrollarán los sábados 3, 17 y 24 de octubre a las 11, con una duración aproximada de 75 minutos cada una.

El acceso es gratuito, pero cuenta con cupos limitados de 800 ubicaciones por fecha (400 reservas dobles). La inscripción debe realizarse a través del chatbot Boti utilizando la cuenta MiBA, asignándose las entradas por estricto orden de solicitud. El ciclo continuará con fechas hasta diciembre, en el marco de los festejos por el 80° aniversario de la Orquesta Filarmónica.

Buenos Aires registró un fuerte aumento de turistas extranjeros entre enero y julio de 2026

Los ensayos de la Filarmónica del Colón que se pueden presenciar de forma gratuita en octubre

Sábado 3 de octubre (Pequeños formatos): Bajo la dirección de Tom Blunt, la orquesta interpretará la Sinfonía N° 5 de Ralph Vaughan Williams.

Sábado 17 de octubre (Vida de héroe): Con dirección de Srba Dinić y Pablo Barragán como solista, el programa incluirá el Concierto para clarinete N° 1 de Carl Maria von Weber y Vida de héroe de Richard Strauss.

Sábado 24 de octubre (Narrativa de la épica y el virtuosismo): Dirigido por Manuel Hernández Silva y con Julián Medina en contrabajo, incluirá obras de Daniel Freiberg, Nino Rota y Piotr Ilich Chaikovski.

ML