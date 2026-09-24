El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored anticipan para este viernes 25 de septiembre una jornada primaveral en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con un marcado ascenso térmico que dejará atrás el aire fresco de la mañana.

A diferencia de jornadas previas, no se prevén precipitaciones en el territorio porteño ni en los municipios del conurbano. La presencia del sol combinada con la rotación del viento favorecerá una tarde templada e ideal para actividades al aire libre.

Clima en CABA y AMBA: temperatura y pronóstico para hoy

En la Ciudad de Buenos Aires, la mañana comenzará con una marca mínima proyectada en 14°C, ofreciendo un ambiente algo fresco en las primeras horas. El cielo se mantendrá entre algo y parcialmente nublado durante el transcurso del día.

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Clima viernes 25 de septiembre

Con el correr de las horas, el ascenso de la temperatura se consolidará hacia la tarde hasta alcanzar una máxima estimada de 25°C. El viento soplará del sector norte y del sudeste a velocidades moderadas de entre 7 y 12 km/h, favoreciendo la sensación de calidez en el ambiente.

Hacia la noche, las condiciones meteorológicas continuarán estables y templadas, con registros cercanos a los 19°C y 0% de probabilidad de lluvias. La humedad descenderá gradualmente durante el período de mayor radiación solar.

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En los municipios de la primera y segunda cordón del GBA, se registrarán valores similares, con mañanas levemente más frescas en áreas suburbanas y máximas que rondarán entre los 24°C y 25°C. Tampoco se esperan ráfagas de viento intensas en el cordón bonaerense.

Alertas meteorológicas este 25 de septiembre y el pronóstico para el fin de semana

De acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Servicio Meteorológico Nacional, no hay alertas meteorológicas vigentes para la Ciudad de Buenos Aires ni el conurbano bonaerense durante la jornada. Las alertas oficiales se concentran en regiones específicas del interior del país por vientos moderados en zonas cordilleranas, sin impacto directo en la región central.

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De cara al fin de semana, las proyecciones anticipan una continuidad en el tiempo estable. El sábado 26 de septiembre se mantendrá agradable, con temperaturas máximas que podrían rozar los 20°C a 27°C bajo cielo parcialmente nublado y viento moderado de la franja este y norte.

Para el domingo 27 de septiembre, se prevé una rotación de los vientos que podría traer un paulatino descenso de la temperatura, dejando una máxima estimada en torno a los 18°C, aunque manteniéndose sin precipitaciones en el área metropolitana.