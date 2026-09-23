El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires concluyó la reparación y ampliación de la red pluvial sobre la avenida Dorrego, entre Figueroa Alcorta y Del Libertador, en el barrio de Palermo. La obra, que implicó la instalación de casi 300 metros lineales de conductos nuevos y la readecuación de sumideros, busca optimizar la capacidad de drenaje en uno de los principales corredores del norte porteño ante los pronósticos de lluvias intensas asociados al fenómeno meteorológico de "El Niño".

La obra de Dorrego integra un plan de 29 intervenciones pluviales planificadas para este 2026. De ese total, se distinguen 20 obras de mayor escala, de las cuales 13 ya están terminadas, dos se encuentran próximas a finalizar y cinco están programadas.

Los trabajos comenzaron en abril y se organizaron a partir de un diagnóstico técnico previo, que permitió identificar obstrucciones que limitaban el funcionamiento hidráulico de los conductos existentes en el área. La intervención consistió en el reemplazo de los conductos afectados y en la readecuación de las cámaras para mejorar el acceso y las futuras tareas de mantenimiento. Se incorporaron 293 metros lineales de conductos nuevos, el equivalente a casi tres cuadras de infraestructura subterránea, se readecuaron dos módulos de sumidero y se sumaron seis bocas de registro, las aberturas que permiten acceder a los conductos para limpiarlos y desobstruirlos.

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Un plan que avanza en toda la Ciudad

La obra de Dorrego integra un plan de 29 intervenciones pluviales planificadas para este año. De ese total, se distinguen 20 obras de mayor escala, de las cuales 13 ya están terminadas, dos se encuentran próximas a finalizar y cinco están programadas. El plan incluye también seis obras de limpieza y desobstrucción, que consisten en el retiro de sedimentos acumulados para mantener despejados los conductos de la red, y tres obras integrales, de las cuales una está finalizada y dos próximas a finalizar.

En ese marco, la Ciudad está por completar una importante obra de limpieza del arroyo Cildáñez, uno de los arroyos entubados que atraviesan la Ciudad por debajo del suelo, de donde se extraerán más de 37.000 m³ de sedimento para recuperar capacidad de circulación de aguas.

El ritmo de las obras da respuesta a un escenario climático cada vez más exigente. El Servicio Meteorológico Nacional estima que el fenómeno del "Súper Niño" será fuerte entre septiembre y octubre, con lluvias por encima de lo normal, tormentas con ráfagas y acumulaciones de agua en períodos muy cortos. Históricamente, fenómenos como “El Niño” pueden generar anegamientos por saturación del sistema pluvial y el efecto tapón que provocan las sudestadas sobre el Río de la Plata.

El plan incluye también seis obras de limpieza y desobstrucción, que consisten en el retiro de sedimentos acumulados para mantener despejados los conductos de la red, y tres obras integrales, de las cuales una está finalizada y dos próximas a finalizar.

Frente a ese diagnóstico, el Gobierno porteño puso en marcha un plan de acción preventivo y de respuesta basado en alertas meteorológicas, que combina monitoreo de zonas de riesgo y despliegue territorial en las 15 comunas, sobre 177 puntos identificados: 83 fijos en pasos bajo nivel y puentes, y 94 dinámicos para verificar desagües, estaciones de bombeo y eventuales acumulaciones de agua. La activación se define según el nivel de alerta y se coordina desde el Centro de Operaciones de Emergencias de Defensa Civil, que articula en la respuesta a distintos organismos del Estado porteño.

Hasta el momento se ejecutaron más de 60 obras de ampliación, adecuación, reparación y limpieza de la red pluvial y del Plan Hidráulico, con más de 13.000 metros lineales de conductos nuevos. También se completaron los túneles aliviadores Crisólogo Larralde y Ciudad de la Paz, que mejoran el drenaje en el Parque Saavedra y la avenida Cabildo, y se amplió el reservorio del Parque Sarmiento, con capacidad para almacenar el equivalente a 100 piletas de natación olímpicas. En simultáneo, la zona sur concentra inversiones en las cuencas del arroyo Cildáñez y del arroyo San Pedrito, con obras que evitarán anegamientos en Flores, Parque Avellaneda, Villa Lugano y Villa Soldati.

cp