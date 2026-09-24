Primavera, gastronomía y espectáculos: qué hacer este fin de semana en la Ciudad

La primavera llega a la Ciudad con una agenda que combina actividades al aire libre, gastronomía, deportes, música y espectáculos. Durante el sábado 26 y el domingo 27 habrá propuestas en distintos espacios porteños para recorrer, comer, escuchar música o participar de actividades recreativas.

El Parque de la Ciudad (Av. Fernández de la Cruz 4000) será uno de los puntos con actividades para toda la familia. Durante el fin de semana, de 10 a 18, habrá juegos inflables, torneos deportivos, paseos por el lago, talleres, ferias y propuestas gastronómicas al aire libre.

En el Jardín Botánico (Av. Santa Fe 3951) se realizará la Feria del Botánico, donde se podrán adquirir plantas producidas en el propio espacio. La propuesta incluye rosas, orquídeas, suculentas, plantas carnívoras y semillas. La feria funcionará ambos días, de 10 a 17.

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Para quienes prefieren el café, en Plaza Perú (Av. Figueroa Alcorta y Salguero) será sede de una nueva edición de Cafecito BA. El evento reunirá más de 10 puestos de café de especialidad y propuestas dulces, junto con música en vivo, cine al aire libre y lectura de la borra de café. Se podrá visitar el sábado y el domingo, de 10.30 a 18.30.

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El deporte también tendrá su espacio en Parque Sarmiento (Av. Triunvirato 5960), donde el sábado se inaugurará un nuevo sector dedicado al deporte y la cultura urbana. El predio contará con un skatepark, un circuito pump track y una cancha de básquet 3x3, diseñados bajo estándares internacionales. La inauguración será de 9 a 18.

La gastronomía tendrá dos propuestas destacadas. En el Hipódromo de Palermo (Av. Del Libertador 4101) se realizará el Festival del Asado y la Empanada, con opciones vegetarianas, vinos mendocinos y cerveza artesanal. Será el sábado y el domingo, de 12 a 21.

A su vez, La Rural (Av. Sarmiento y Av. Santa Fe) recibirá un certamen en el que los artesanos de la pizza de toda la región competirán para elegir al mejor pizzero en más de diez categorías y con distintos estilos y técnicas. La actividad será abierta al público y contará con degustaciones, talleres, clases de cocina y demostraciones. Se realizará durante ambas jornadas, de 14 a 20.

Además, habrá una propuesta para recorrer la Ciudad en bicicleta. Este sábado se realizará el Festival de Movilidad Sustentable, con música en vivo, actividades recreativas para chicos y grandes, clases deportivas y exhibiciones. La actividad principal será una bicicleteada por el Casco Histórico. El encuentro será de 14 a 18.30 en el Anfiteatro Niní Marshall (Calabria y Padre Migone).

La música tendrá distintas opciones durante el fin de semana. En la Usina del Arte (Caffarena 1), Benito, Tomasa y su banda Los Rockan presentarán “Rock and Walsh”, un espectáculo interactivo que propone recorrer las canciones de María Elena Walsh en versiones rockeras y otros géneros musicales. Será el domingo a las 17.30 y requiere reserva previa. Las entradas son con reserva previa en usinadelarte.ar

En el Cine Teatro El Plata (Av. Juan Bautista Alberdi 5765), Arturo Puig presentará “Buenas palabras”, un unipersonal construido a partir de poemas, relatos, letras de canciones, cartas y fragmentos teatrales que forman parte de sus lecturas y su memoria. Habrá funciones el sábado y el domingo. Las localidades están disponibles en complejoteatral.gob.ar

La propuesta gastronómica también tendrá una mirada internacional con Food Fest, en La Rural (Av. Sarmiento 2704). España, Italia, Francia, Alemania, México, Perú, Brasil, Japón, China, Israel, Medio Oriente y Argentina estarán representados en esta propuesta para degustar diferentes gastronomías. Será el sábado y el domingo, de 12 a 21.

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El Planetario Galileo Galilei (Av. Sarmiento s/n) tendrá el sábado, desde las 15, una nueva jornada de “A Cielo Abierto”. La propuesta será gratuita e incluirá música al aire libre, divulgación científica y observación astronómica.

Por último, el Teatro Colón (Cerrito 628) será escenario de dos conciertos de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires como parte del ciclo “Mundos Románticos”. La pianista francesa Lise de la Salle participará como solista y el repertorio incluirá obras de Brahms y Rimski-Korsakov. El concierto será el sábado a las 20 y el domingo a las 11 habrá una función especial destinada a personas mayores de 60 años. Las localidades se adquieren en teatrocolon.org.ar

PC