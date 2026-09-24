La jugadora de padel que dijo “judios, ustedes no son bienvenidos”

La Asociación de Pádel Argentino (APA) resolvió desafectar a Florencia Guerra Sodero del seleccionado femenino que competirá en el Panamericano de “libres amateur” 2026, a realizarse del 21 al 24 de octubre en Asunción, Paraguay. La medida se tomó tras la difusión de mensajes antisemitas emitidos desde su cuenta personal.

A través de un comunicado firmado por su comisión directiva, la institución expresó su “repudio categórico” a las manifestaciones de la deportista y fundamentó la sanción al señalar que la representación nacional exige el máximo respeto a la dignidad humana, remarcando que quien se exprese en contra de esos principios no puede portar la camiseta argentina.

Asimismo, la APA detalló que dispuso apartar a la jugadora de forma preventiva e iniciar el procedimiento disciplinario contemplado en el Código de Disciplina de la Federación Internacional de Pádel (FIP), instancia donde Guerra Sodero podrá ejercer su derecho de defensa.

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La polémica se desencadenó a partir de una publicación en su perfil de Instagram, donde la atleta celebraba su convocatoria e instaba a sus seguidores a responder una encuesta.

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En dicho mensaje redactó: “Hoy les quiero contar que voy a tener el enorme honor de representar a la Argentina en un Panamericano. Y no hay nadie mejor que una peronista fachera como yo para hacerlo. Por tal motivo les voy a dejar una encuesta que tienen que votar SI o SI. Amigos, conocidos, familia, peronistas, radicales, libertarios, hinchas de Belgrano, ricos, pobres, clase media. No hay ningún tipo de distinción (excepto judíos: ustedes no son bienvenidos)”.

A esa publicación se sumó un antecedente en la red social X, emitido cuando el Gobierno de Javier Milei anunció en julio del año pasado la intención de licitar 4.400 kilómetros de rutas nacionales. En esa ocasión, la jugadora había escrito: “Quién será el judío que se quede con los peajes de todas las rutas, ¿no?”. Ante las muestras de rechazo recibidas, la deportista optó por eliminar sus cuentas en ambas plataformas.

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Tras darse a conocer la determinación del organismo deportivo, Claudio Avruj, ex secretario de Derechos Humanos durante la gestión de Mauricio Macri, se manifestó a favor de la medida. El exfuncionario celebró la resolución de la entidad, sostuvo que no debe haber lugar en la sociedad para los antisemitas y remarcó que la jugadora "es indigna de representar al país por sus mensajes de odio".

PC/fl