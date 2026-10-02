Buenos Aires: los imperdibles para disfrutar el fin de semana en la Ciudad más linda del mundo

- La Avenida de Mayo a pura vida

La Avenida de Mayo se convertirá en un gran paseo al aire libre con el lanzamiento de Viva Avenida de Mayo, una propuesta que busca revalorizar uno de los corredores históricos más emblemáticos de Buenos Aires a través de actividades culturales, recreativas y gastronómicas para toda la familia. Será este sábado, de 18 a 23, entre Salta y San José.

- Suena Gilda en modo jazz

El Anfiteatro del Parque Centenario (Av. Lillo y Leopoldo Marechal) recibirá un show que recorre el repertorio de Gilda a 30 años de su fallecimiento. El espectáculo reúne algunas de sus canciones más recordadas en versiones que las llevan al lenguaje del jazz. Será el domingo a las 19.

- Ironman

El triatlón de media distancia más prestigioso de Sudamérica vuelve a Palermo para su cuarta edición. Más de 1.300 atletas de 31 países recorrerán la Ciudad nadando, pedaleando y corriendo por lagos, autopistas y parques en una experiencia deportiva de nivel internacional. La largada será el domingo a las 6 en el Lago de Regatas (Avenida de los Ombúes y Andrés Bello).

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Vuelve Open House Buenos Aires: la ciudad abre sus tesoros arquitectónicos

- Para descubrir la historia oculta de la Ciudad

Del 5 al 9 de octubre habrá visitas guiadas, talleres, charlas y conferencias especiales sobre sitios arqueológicos y paleontológicos de la Ciudad, entre ellos el Zanjón de Granados, La Cisterna, Barraca Peña, La Noria y el Palacio Ceci. Toda la programación y la inscripción a las actividades están disponibles en https://shorturl.at/6cFcK

- Ferias y libros en Ecoparque

Durante tres jornadas, más de cien librerías, editoriales y distribuidoras ofrecerán gran variedad de títulos para todos los públicos en la Feria del Libro: desde narrativa y ensayo hasta historia y poesía, pasando por literatura infantil y juvenil. Se hará al aire libre, en el Ecoparque de la Ciudad (Av. Las Heras 4267), de viernes a domingo, entre las 11 y las 18.

- Buenos Aires más urbana que nunca

Más de 150 edificios emblemáticos de la Ciudad abrirán sus puertas en el marco de Open House Buenos Aires, un festival de arquitectura y urbanismo que promueve un acceso único a los lugares que definen a la Ciudad, su patrimonio y su futuro. Se hará el sábado y domingo, de 10 a 14 y de 15 a 19. La entrada es gratuita, pero requiere de reserva en algunos casos: openhousebsas.org

- Llega el mundo de Mafalda

Mafalda Inmersiva es una experiencia multisensorial de entretenimiento para todas las edades que invita a adentrarse en su universo, el mundo de fantasía y curiosidad creado por Quino. La propuesta recorre la habitación de Mafalda, el almacén de Manolo, la plaza y la ciudad. Abre sus puertas durante octubre en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930). Las entradas se sacan en mafaldainmersiva.com

- Gran festival de literatura

Hasta el domingo habrá charlas, lecturas y talleres para todos los lectores en el Festival Internacional de Literatura de la Ciudad. Participan destacados autores como Emmanuel Carrère y Claire Keegan. Toda la programación y las sedes se pueden consultar en filba.org.ar

Mariela Blanco en RDEsc: “Hay que mirar Buenos Aires desde todos los lados”

- Mucho tango en Villa Urquiza

Bajo la dirección del maestro Néstor Marconi, la Orquesta del Tango de Buenos Aires dará un concierto en el Centro Cultural 25 de mayo, con la participación de Lautaro Mazza como cantante invitado. Se hará este viernes a las 20 en el Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444).

- Los libros y la comida se fusionan

Llega la feria Leer y Comer, una propuesta que invita a desconectarse y recargar energías con presentaciones de libros, talleres, juegos, food trucks y charlas temáticas de cocineros, periodistas y escritores. Se hará el sábado y el domingo, de 12 a 20, en Concepción Arenal y Warnes.

- La Filarmónica, en el Colón

La Orquesta Filarmónica de la Ciudad presentará un nuevo concierto en el marco del ciclo Pequeños Formatos. Bajo la dirección de Thomas Blunt, interpretarán obras de Ravel, Martinů y Vaughan Williams. Será el domingo a las 17. Las localidades se pueden comprar en teatrocolon.org.ar

Toda la programación se puede consultar en linda.gob.ar la plataforma para encontrar todas las propuestas de la Ciudad.

HM/DCQ