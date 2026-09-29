La Ciudad recuperó un hotel usurpado hace 21 años en Constitución

La Ciudad recuperó un hotel usurpado en Constitución que era un foco de inseguridad para el barrio: parte de los que ocupaban el edificio de tres pisos que estuvo tomado por 21 años tenían causas penales y denuncias.

Ubicado en Sáenz Peña 1723, a metros de Brasil, el hotel tampoco estaba apto para ser habitado. Su estado es lamentable. Tiene problemas de todo tipo: instalaciones sanitarias, cocinas, ventanas y habitaciones destruidas. Hubo dos intentos de desalojo en 2023, sin éxito.

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Con este operativo, el Gobierno de Jorge Macri ya devolvió a sus dueños 974 propiedades que estaban tomadas, el equivalente a más de 500 millones de dólares. La política de recuperación de inmuebles implementada desde diciembre de 2023 logró bajar el delito en los barrios a mínimos históricos.

“En la Ciudad la propiedad privada se respeta. Le moleste a quien le moleste. La usurpación nos perjudica a todos: al propietario, a los vecinos y a la Ciudad. La decadencia se instala en la cuadra: drogas, trata, delincuencia. Es lo que pasó con este y otros hoteles que ya recuperamos en Constitución”, afirmó el Jefe de Gobierno, Jorge Macri. Y agregó: “Vamos a seguir haciendo estos operativos y a liberar todas las propiedades que fueron usurpadas”.

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Trabajaron en conjunto efectivos de la Policía de la Ciudad, funcionarios de la Dirección General de Fiscalización y Control, Guardia de Auxilio y Emergencias, y personal del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.

El desalojo se realizó mediante una orden del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño Nº 9, a cargo de Andrea Danas, Secretaría N° 17.

La propiedad también tenía denuncias por una deuda de ABL que llevaba más de 20 años y que habría sido uno de los antecedentes del conflicto sobre el inmueble.

Como en todos los operativos de recuperación de propiedades, el Gobierno porteño brindará una solución habitacional a las personas que por su situación de vulnerabilidad lo necesiten.

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También en Constitución, que es uno de los barrios con más desalojos realizados, junto con Balvanera, la Policía de la Ciudad desarticuló el mes pasado una red de venta de drogas tras una serie de allanamientos en boliches, bares, kioscos, hoteles familiares y una barbería. Detuvieron a 17 dealers y secuestraron 8.797 dosis de cocaína y pasta base.

El Gobierno porteño también viene desplegando megaoperativos policiales en grandes centros de trasbordo, como en las estaciones del tren Roca y del subte en Constitución, y en las entradas y salidas de la Ciudad para seguir garantizando el orden y la seguridad en las calles porteñas.