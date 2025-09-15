Desalojaron un hotel en Constitución que era usado como prostíbulo

Con la participación de la Dirección de Emergencias, de Espacio Público y la Red de Atención, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recuperó una propiedad que estaba tomada en el barrio de Constitución, sobre la calle Brasil. Se habían recibido denuncias de los vecinos sobre el funcionamiento en ese lugar de actividades relacionadas con el narcotráfico y la prostitución.

El desalojo del inmueble ubicado en Brasil 1363/65 se realizó mediante la intervención de la Policía de la Ciudad y el Ministerio Público Fiscal, tras recibir la orden de la Unidad Fiscal Delitos, Contravenciones y Faltas Específicas a cargo de Jorge Ponce.

Antiguamente allí funcionaba el hotel “Sol y Luna” y estaba usurpado desde la pandemia. Ahora fue clausurado. Con este desalojo ya son 430 los operativos de recuperación de propiedades usurpadas en menos de dos años, según se informó desde el gobierno porteño.

Se han recuperado sitios históricos que estuvieron ocupados por más de 40 años, como la Casa Blaquier en el centro porteño, un predio piquetero en San Telmo que estuvo tomado 12 años y donde se hacían actividades vinculadas al dirigente Raúl Castells o el edificio conocido como el “Elefante Blanco” de Belgrano, en Olazábal al 3400, que permanecía intrusado desde la década del ‘60.

“El orden y la propiedad privada en la Ciudad no se negocian”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, en sus redes sociales. “Los bienes de los porteños son sagrados, se protegen y se respetan, como manda nuestra Constitución. Se terminó la joda para los vivos que usurpan y hacen lo que quieren sin consecuencias”, añadió.

Los desalojos de la Ciudad buscan garantizar el cumplimiento de la ley, proteger la propiedad privada, mejorar la seguridad en el espacio público y erradicar cualquier tipo de actividad delictiva. Incluyen la recuperación de viviendas usurpadas y la restitución inmediata a sus legítimos dueños. Y se suman a los 10 megaoperativos en defensa de los comerciantes y contra los manteros de Once, Flores, Parque Centenario, Chacarita, Parque Patricios y Constitución, y a la desarticulación de feriales ilegales de Retiro (calle Perette), y las ranchadas del aeroparque Jorge Newbery, Plaza Lavalle y Congreso.