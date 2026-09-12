Durante las últimas horas, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, inició una gira por Estados Unidos que incluye actividades en Miami y Washington D.C. Acompañado por Gabriel Sánchez Zinny, Jefe de Gabinetes de Ministros, y Fulvio Pompeo, Secretario General y de Relaciones Internacionales, el mandatario busca afianzar vínculos políticos, académicos y oportunidades de inversión.

Durante su primera jornada en Miami, Macri expuso en el Encuentro Atlántico de Think Tanks 2026 sobre "Orden para la libertad" organizado por Florida International University (FIU), la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA) y la Fundación Hanns Seidel.

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En su discurso el Jefe de Gobierno porteño defendió el rol de un Estado que garantice la ley y la propiedad privada como condición indispensable para el progreso ciudadano, con el orden como condición para la libertad y explicó los desafíos que encuentra para llevar sus ideas a la gestión y obtener resultados positivos.

"No hay libertad cuando el que cumple la ley tiene que vivir condicionado por el que la rompe. No hay libertad cuando el Estado pone trabas al que quiere trabajar, invertir y generar empleo. Por eso creemos en un Estado que haga lo que tiene que hacer: cuidar, hacer cumplir la ley, defender la propiedad y generar las condiciones para que las personas puedan progresar", expresó.

En su participación durante el encuentro, el funcionario porteño agregó: "Esta es una discusión que tenemos que dar sin complejos. Y también tenemos que demostrar que sabemos gobernar. Que nuestras ideas no son solamente discursos: se traducen en orden, en resultados y en una mejor calidad de vida".

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La visita de Macri en Estados Unidos busca profundizar la relación entre Buenos Aires y Miami-Dade y Miami City, dos ciudades y comunidades con fuertes vínculos con la Argentina, por lo que junto a su comitiva tuvo reuniones Daniella Levine Cava y Eileen Higgins para ampliar la cooperación bilateral.

Junto a las alcaldesas estadounidenses, el mandatario abordó oportunidades para ampliar la agenda conjunta mediante iniciativas en cultura, industrias creativas, desarrollo urbano, turismo gastronómico, grandes eventos internacionales y el vínculo creciente entre empresarios de ambas ciudades.

La agenda del Jefe de Gobierno porteño continuará este sábado con un diálogo en Florida International University (FIU) con Carlos Díaz Rosillo, fundador y director del Adam Smith Center for Economic Freedom, al respecto de libertad económica, gestión y el rol de los gobiernos locales. Posteriormente, realizará una visita a la Escuela Argentina MIA en un acercamiento a la comunidad argentina en Florida.

La última parte de la gira tendrá lugar en Washington D.C., donde Macri se enfocará en profundizar los vínculos políticos, institucionales y económicos con Estados Unidos mediante reuniones en el Senado, Departamento de Estado, encuentros con empresarios y una agenda académica en Georgetown University en conjunto con la Latin American Policy Association. Finalmente, también se reunirá con la alcaldesa Muriel Bowser para intercambiar experiencias en seguridad, vivienda y desarrollo urbano.

AS.