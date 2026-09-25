Marcha del Orgullo 2026: el Gobierno porteño y el colectivo LGBTIQ+ acordaron mantener la fecha

La Marcha del Orgullo 2026 finalmente se realizará el sábado 7 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires, luego de que la Comisión Organizadora y el Gobierno porteño alcanzaran un acuerdo para compatibilizar la movilización con el operativo previsto por la llegada del papa León XIV.

El entendimiento puso fin a varios días de tensión por la fecha de la movilización. La administración de Jorge Macri había planteado la posibilidad de reprogramarla debido al despliegue de seguridad y logística previsto para la visita del Papa, que comenzará el 8 de noviembre y se extenderá hasta el 11.

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En ese marco, el Gobierno de la Ciudad había propuesto trasladar la marcha al 21 de noviembre y había ofrecido garantizar la logística necesaria para su realización. La Comisión Organizadora rechazó esa alternativa y defendió el cronograma original, que había sido definido con meses de anticipación.

Finalmente, ambas partes retomaron el diálogo y acordaron mantener la Marcha del Orgullo el 7 de noviembre. “Junto al Gobierno de la Ciudad llevamos adelante un trabajo conjunto en el que ambas partes intercambiamos propuestas y alternativas”, señaló la Comisión Organizadora en un comunicado.

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Desde la organización destacaron que el acuerdo permite garantizar las condiciones necesarias para la movilización y, al mismo tiempo, llevar adelante el operativo previsto para la visita del Papa. “El diálogo, la organización y una voluntad política compartida demostraron que, trabajando juntos, era posible garantizar ambos acontecimientos sin resignar derechos”, agregaron.

Por qué se había discutido el cambio de fecha

El pedido de reprogramación había sido fundamentado por el Gobierno porteño en la necesidad de disponer de recursos de seguridad, tránsito y servicios durante la llegada de León XIV. La visita del pontífice contempla actividades en Buenos Aires y otras localidades entre el 8 y el 11 de noviembre.

La Comisión Organizadora, en cambio, había advertido que modificar la fecha implicaba afectar una planificación que involucra a personas de distintas provincias y del exterior, además de organizaciones, artistas y delegaciones que preparan su participación con anticipación.

La fecha también tiene impacto sobre las movilizaciones que se realizan en otras ciudades del país. Según los organizadores, distintas marchas del Orgullo del interior toman como referencia el cronograma de la convocatoria nacional, por lo que un cambio de último momento podía repercutir en otras actividades.

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La Marcha del Orgullo recorrerá el centro porteño y tendrá entre sus puntos de referencia el Obelisco, la Avenida de Mayo y el Congreso. La Ciudad, además, organiza durante esos días la Semana del Orgullo, que incluye actividades culturales, deportivas y artísticas y culmina con la movilización.

Con el acuerdo alcanzado este viernes, la marcha mantendrá entonces su fecha original, un día antes del inicio de la visita de León XIV a la Argentina.

RG/MSS