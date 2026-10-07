Shakira prepara su gran despedida de Madrid: quiénes la acompañarán en su último show

Shakira se prepara para cerrar su histórica residencia en Madrid con un concierto especial el próximo lunes 12 de octubre. La cantante colombiana sumó una fecha a las doce presentaciones originalmente previstas y tendrá una lista de invitados que incluye a grandes figuras de la música latina y española.

El último espectáculo de la residencia será el número 13 y se realizará en el Macondo Park, espacio construido especialmente para los shows de la artista. Entre los invitados confirmados estarán Maluma, Beéle y Dani Martín, mientras que este miércoles se anunció también la participación del argentino Bizarrap.

Tres eventos imperdibles que llegan a la Ciudad de Buenos Aires en octubre: literatura, diseño y música gratis

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Bizarrap, Maluma y las figuras que acompañarán a Shakira en Madrid

La presencia de Bizarrap tiene un atractivo especial: el productor fue parte de uno de los mayores éxitos recientes de Shakira con la Music Sessions #53, colaboración que se convirtió en un fenómeno internacional. El artista argentino se sumará así a una despedida que también tendrá a Maluma, con quien Shakira volverá a compartir escenario para interpretar sus canciones en conjunto.

Maluma y Shakira ya habían trabajado juntos en canciones como “Chantaje” y “Agua”, mientras que Beéle se sumará después de la reciente colaboración entre ambos en “Algo tú”. También estará Dani Martín, uno de los referentes del pop español, y la organización anticipó que todavía podrían anunciarse nuevas sorpresas para el espectáculo.

La residencia madrileña se convirtió en uno de los grandes acontecimientos de la actual gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”. Los doce conciertos originales se agotaron y la alta demanda llevó a agregar una decimotercera fecha, que coincidirá con el Día de la Hispanidad. Durante las presentaciones anteriores, Shakira también recibió sobre el escenario a artistas como Alejandro Sanz, Laura Pausini, Manuel Turizo y Dua Lipa.

El cierre también tendrá un componente cultural: el Macondo Park prepara un homenaje al poeta español Federico García Lorca por el 90° aniversario de su muerte, con la participación de artistas flamencos. De esta manera, el último show de Shakira en Madrid buscará ser algo más que un concierto y funcionará como cierre de su etapa europea de una gira que ya convocó a cientos de miles de espectadores.