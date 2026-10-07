En el mes en que Charly García cumple 75 años, Hoby De Fino convirtió una pasión de décadas en un programa de radio. “Oído absoluto” comenzó el domingo 4 de octubre por Radio con Vos, donde todos los domingos de 17 a 19 propone un recorrido por la obra del músico a través de canciones conocidas, recitales en vivo, demos, rarezas, inéditos y versiones. De Fino asegura que su archivo personal reúne más de 200 CD vinculados con García y anticipa que algunas de las grabaciones que compartirá no están disponibles en internet.

La relación con Charly comenzó cuando De Fino era adolescente y la música del artista empezó a formar parte de su propia memoria. Décadas después, aquella escucha se transformó en una colección y ahora en un programa que busca recorrer la trayectoria de García desde Vida, su primer disco, hasta La lógica del escorpión, su álbum más reciente.

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La primera emisión tuvo una respuesta que sorprendió incluso a la propia radio. “Te digo que no estoy sorprendido porque sé el peso de la música de Charly, estamos hablando del músico más importante en español, no solo de Argentina, pero la gente se re prendió”, contó De Fino en diálogo con PERFIL.

El conductor relató que durante el programa los teléfonos y el WhatsApp de Radio con Vos recibieron una gran cantidad de mensajes y llamados. “Yo quedé impactado, emocionado. Porque a mí lo que más me gusta es pasar música de lo que me gusta y como Charly me encanta, me emociona y poder hacer eso es un placer”, sostuvo.

“Yo soy muy fan del rock argentino, me siento de la familia del rock argentino”, explicó, antes de enumerar algunos de los artistas que forman parte de esa historia, desde Manal, Almendra y Luis Alberto Spinetta hasta el Indio Solari, Gustavo Cerati, Fito Páez, Andrés Calamaro, Sumo, Virus, Federico Moura, Los Abuelos de la Nada, León Gieco y otros referentes. Sin embargo, cuando llega a Charly establece una diferencia. “García para mí es como el papá, es otra cosa, está como mucho más arriba”, afirmó. En esa valoración también aparece un recuerdo de Luis Alberto Spinetta. “Un día le pregunté a Luis quién era el mejor y me dijo: Charly”, recordó.

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De Fino también considera que durante mucho tiempo la figura pública de García pudo opacar la dimensión de su obra para quienes no conocen profundamente sus canciones. “La gente que no conoce su obra se deja llevar por el Charly que se tira del noveno piso y ese tipo de cosas, pero su obra es de una profunda sensibilidad, como lo que aparece en la canción ‘Viernes 3 a.m.’”, señaló.

Para el conductor, esa sensibilidad constituye una de las claves para entender la permanencia de la música de García. “Su obra es de una sensibilidad única”, definió.

Un archivo de rarezas, demos e inéditos

Uno de los atractivos de “Oído absoluto” será el acceso a materiales que De Fino coleccionó durante años. “En el programa suena la música original y también suenan rarezas, demos, inéditos, versiones en inglés, premezclas, outtakes, para los fans, para los aliados, como gusta decir, pero también para la gente que quiera descubrir más sobre la música de Charly”, explicó.

La intención consiste en construir un recorrido amplio por la discografía del artista, desde sus primeros trabajos hasta su etapa más reciente. La propuesta también incorpora la participación de los oyentes. Quienes escuchan pueden pedir canciones y contar al aire por qué una determinada obra ocupa un lugar especial en su propia historia.

El programa también tendrá invitados relacionados con diferentes momentos de la trayectoria de García. Entre los primeros estará el fotógrafo Maxi Vernazza, autor de Alguien en el mundo, un libro que reúne fotografías que le tomó a Charly entre 1998 y 2008. La lista de invitados continuará con músicos que formaron parte de diferentes etapas de su carrera, entre ellos Hilda Lizarazu y Eduardo Samalea, además de otros protagonistas vinculados con la vida y la obra del artista.

Charly y la memoria personal

Para De Fino, escuchar música también significa recuperar escenas de la propia vida. “Yo escucho música todo el tiempo, no hay nada que te lleve a un lugar del pasado tan rápido como la música”.

“Cuando escuchás el tema que te gusta te lleva a tal lugar, a un espejo tuyo en tu casa cambiándote, a una cosa con una novia, con un amigo, a un recital, a una escena de tu vida, no hay nada más inmediato que cuando escuchás un tema. ’Canción para mi muerte’ me lleva al momento ese de la secundaria donde mi compañero cantaba esa canción y descubro la música de Charly, los demos de Parte de religión y me llevan a la casa de una amiga que se llamaba Cecilia Soto, que vivía a tres cuadras de casa ahí en Coghlan, y que estábamos saltando en el quincho con ella y con varios amigos, no lo podíamos creer. Era música trascendental en esa época”.

“Y bueno, la música de Charly creo que representa a mucha gente, a mucha gente que lo sabe y a mucha gente que no lo sabe también la representa”, reflexionó.

Un programa que nació después de un año difícil

La idea de hacer un programa dedicado a Charly García llevaba tiempo en la cabeza de De Fino y estaba previsto que comenzara durante este año. Sin embargo, el proyecto quedó atravesado por un período personal especialmente difícil: el conductor perdió a sus padres con apenas tres semanas de diferencia. “Fallecieron mi papá en abril y mi mamá en mayo de este año, en tres semanas se fueron los dos”, contó.

Después de esas pérdidas, el universo musical de García adquirió para él una dimensión todavía más personal. “Charly es como un padre de la sensibilidad”, expresó.

De Fino comenzó su carrera como productor en un programa de Juan Alberto Mateyko y luego participó de Que se vayan todos, el legendario ciclo de trasnoche de Rock & Pop. También fue DJ en el reality El bar TV, conduce Influencias en Canal (á) y trabaja como productor de la astróloga Ludovica Squirru. En 2010 publicó junto al poeta y periodista Miguel Grinberg Apasionados por el rock, un libro construido alrededor de su pasión por la música y de sus experiencias personales dentro de la historia del rock argentino.

Con “Oído absoluto”, esa trayectoria vuelve a encontrarse con uno de los artistas que más profundamente atravesaron su propia historia como oyente.

