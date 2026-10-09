Uruguay decidió pagarle directamente el sueldo a los médicos cubanos que trabajan para ellos y no a través de La Habana

Uruguay decidió cambiar el convenio que tiene con el gobierno cubano por el cual veinte oftalmólogos trabajan para ellos, y ahora les abonará directamente el salario a los profesionales por los servicios que prestan, anunció el canciller Mario Lubetkin.

El trabajo de sus médicos en el extranjero es la más importante fuente de ingreso de divisas para Cuba. El año pasado les permitió obtener, según las cifras oficiales, 7.000 millones de dólares.

Mario Lubetkin

Sin embargo, en lo que va de este 2026, por la gran presión ejercida por Estados Unidos, países como Honduras, Guatemala, Jamaica y Guyana decidieron poner fin a esa colaboración porque el gobierno de Donald Trump considera que el trabajo de esos médicos es “tráfico de seres humanos” y “explotación”.

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Por su parte, Lubetkin negó que Estados Unidos haya presionado a Uruguay, pero reconoció que se habló de los médicos cubanos en el diálogo bilateral con Washington.

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Entrevistado por el medio local Subrayado, el diplomático remarcó que “hemos modernizado y adecuado un acuerdo que tenía muchísimos años”. Remarcando que hicieron “un ajuste del acuerdo inicial que era un acuerdo de país a país”, por eso ahora “los 20 oftalmólogos cubanos que están aquí (serán pagados) a través de los lógicos mecanismos de protección social y pago salarial específico”.

Entrevistado por El Observador, el ministro además confirmó que se les pagará directamente a los profesionales cubanos. Lubetkin definió como “extraordinaria” la labor de estos médicos en las casi dos décadas que lleva funcionando este acuerdo.

Cuántos médicos cubanos trabajaron fuera de su país en 2025

Según la Agencia AFP, el año pasado, aproximadamente 24.000 médicos y otros profesionales cubanos de la salud prestaron servicio en 56 países.

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En 2026, Estados Unidos cuestionó este mecanismo, imponiéndole sanciones financieras al ministro de Salud cubano, Ángel Portal Miranda y a la red de brigadas médicas en el extranjero. De esa forma, el gobierno del presidente Trump aplicó una política de “máxima presión” contra la isla.

HM