El ministro de Economía de Uruguay pidió cuidar las cuentas públicas para no terminar como Argentina y cuestionó duramente a Milei

El ministro de Economía y Finanzas de Uruguay, Gabriel Oddone, pidió cuidar la macroeconomía y las cuentas públicas de su país para no terminar como Argentina, donde, según su punto de vista, ganó “alguien que no quiere ninguno que gane”, en referencia a Javier Milei.

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), durante un discurso que dio este martes 26 de agosto en un comité de base del Frente Amplio (FA) en el barrio de Malvín, Montevideo, el funcionario aseguró que “tarde o temprano la historia termina como termina Argentina: la tasa crece, un día no te presta más nadie, un día tenés que empezar a emitir moneda, un día terminaste en una inflación muy elevada que afecta a los más pobres y al final terminás con tipo de cambios múltiples y destrozaste la economía”.

Yamandú Orsi

Para luego sumar: “Hay unas elecciones y gana alguien que no quiere ninguno de nosotros que gane. Esa es la historia de cómo terminan las gestiones macroeconómicas desordenadas”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Murió Rubén Rada a los 83 años, figura fundamental y renovadora de la música uruguaya

Oddone reconoció que el gobierno uruguayo que encabeza el presidente Yamandú Orsi, está “relativamente solo” por el avance de la derecha en América Latina, a excepción de Brasil.

En referencia a su propia gestión, el ministro reconoció que “estamos aprendiendo y estamos cometiendo errores, pero no hay un manual para navegar esto, el único manual que hay es que los principios y la ética no se negocian”.

Axel Kicillof

Kicillof cerró acuerdos de cooperación en Uruguay y cuestionó a Milei

El pasado 21 de agosto, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó Uruguay y se reunió con el presidente Yamandú Orsi, firmando convenios además de dialogar sobre “cuestiones regionales de un mundo desafiante”.

“Por supuesto tuvimos un intercambio con el presidente de la República, pero venimos a firmar convenios entre la Provincia de Buenos Aires, que representa el 40% de la población argentina”, declaró Kicillof.

Y agregó: “Tenemos líneas de trabajo comunes, ya hemos firmado con la Intendencia de Montevideo algunos convenios de cooperación que están funcionando y, hoy, dos importantes documentos que son también de líneas de trabajo. Uno es con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y nuestro Ministerio de Agricultura también, que tiene que ver con la UAM, sería como el Mercado Central”.

Para luego sumar: “Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos un trabajo bastante similar en líneas también de producción, de calidad y capacitación para llevar productos siempre certificados a los mercados. En la provincia de Buenos Aires somos también una potencia en la producción agropecuaria y alimentaria”.

La izquierda latinoamericana intenta recuperar la iniciativa

Y detalló: “Desde que estamos nosotros hemos avanzado muchísimo también con el trabajo de las economías familiares, pequeños emprendimientos, así que es un convenio muy importante de intercambio entre el trabajo que hace la provincia y el que se hace aquí desde el ministerio. Después, un convenio también con la comisión de investigación científica de la provincia de Buenos Aires. Ustedes saben que allá (por Argentina) tenemos un gobierno nacional que viene desfinanciando fuertemente la ciencia, la investigación, la universidad".

El gobernador remarcó: “Sé que acá se conoce bastante y ha habido manifestaciones, protestas, pero la provincia de Buenos Aires hace exactamente lo contrario. Nosotros estamos seguros de que, en el mundo de hoy, donde se evidencia una revolución tecnológica, necesitamos fortalecer las instituciones vinculadas a la investigación, a la ciencia, a la innovación y, por eso, el convenio entre la universidad pública y nuestro consejo de investigación provincial”.