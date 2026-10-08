EE. UU. transmitirá en vivo la ejecución del autor de la masacre de Fort Hood

El fusilamiento del ex psiquiatra del ejército de Estados Unidos Nidal Hasan, condenado a muerte por la masacre de 13 personas en la base militar Fort hood en 2009, será transmitido en vivo, confirmado por un funcionario del Pentágono en condición de anónimo.

Previo a la confirmación de la transmisión, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Heghset, confirmó que la ejecución será publica: "Será ejecutado por un pelotón de fusilamiento, como debe ser, y nos aseguraremos de que la gente pueda presenciarlo, que sea público", dijo Hegseth al "influencer" y activista de derecha Jack Posobiec, en un video compartido en X por varias cuentas oficiales del Pentágono.

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Tras matar a 13 personas y herir a otras 30, Hasan fue alcanzado por las balas de un agente de la Policía Civil, y quedó parcialmente paralizado. Será el primer fusilamiento por parte de las fuerzas armadas desde la ejecución de John Arthur Bennett en 1961.

La última ejecución por las FF.AA.

De concretarse la medida, la ejecución de Nidal Hasan se convertirá en la primera ejecución militar llevada a cabo por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en 65 años. El último antecedente del fuero castrense estadounidense data del 13 de abril de 1961, cuando el soldado Bennett fue ahorcado por delitos graves.

Tras el juicio militar, fue hallado culpable de violación y tentativa de homicidio. Asimismo, la aplicación de un pelotón de fusilamiento transmitido en vivo marcará un hito sin precedentes en la justicia militar moderna del país.