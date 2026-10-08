Llaryora al Suoem: "No vamos a dejar indefensos a los cordobeses frente a esta manga de inadaptados"

El gobernador Martín Llaryora sostuvo que “no va a dejar indefensos a los cordobeses frente a esta manga de inadaptados” al criticar al Suoem por el paro de los inspectores de tránsito del pasado domingo, día en el que hubo tres eventos en la capital cordobesa.

“Yo no sé qué se cree está gente. A mí me tocó claramente conducir el municipio, cuando lo conduje como lo que está haciendo hoy Daniel (Passerini). Estos están totalmente sobregirados”, aseguró el mandatario.

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Críticas al Suoem

“Me acuerdo cuando vino un empleado con una especie de bazuka que tiraba una bomba de estruendo. Le firmé un decreto, lo sacamos al minuto del municipio”, ejemplificó Llaryora.

“Cuando Quinteros me llama en minutos le doy la orden de que actúen. Había una maratón, porque todos hablan del clásico, el clásico estaba, había una maratón y había otro evento más. Tres eventos. No les importa la vida de nadie”, agregó en declaraciones a El Doce.

“¿Saben lo que es dejar una ciudad como Córdoba, sin control de tránsito, a la deriva en una maratón? ¿Sabés lo que es la gente corriendo, y que se te meta alguien que nadie lo paró ni nada, y pueda entrar, el desastre de vidas que puede hacer?”, insistió.

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“El orden es innegociable”

“Entonces esto no es la venida del Papa. El orden es innegociable”, enfatizó Llaryora.

“Estos muchachos creen que ellos son los dueños de la verdad, creen que ellos tienen que gobernar”, cuestionó en otra parte de la entrevista.

Además consideró que “esto vino de otros gobiernos que metieron un montón de gente de esta en planta permanente”. “Todos saben lo que hizo el juecismo en el municipio. Ahora vienen las elecciones y siempre empiezan los paros, empiezan los conflictos”, remarcó.

“El convenio está bien porque te da mayor garantía para poder hacer más cosas que hoy la Policía no puede. Ahora nosotros no vamos a dejar indefensos a los cordobeses frente a esta manga de inadaptados”, expresó Llaryora.

“Frente a esto nosotros no podemos permitir que estos tipos se crean los dueños de la ciudad y de la Provincia”, cerró el gobernador.