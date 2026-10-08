Daniel Passerini: "El orden no se negocia"

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, sostuvo que “el orden no se negocia” al referirse al conflicto con el Suoem tras el paro de los inspectores de tránsito del domingo pasado, jornada en la que hubo tres eventos en la capital cordobesa.

“Las expresiones del Suoem contra nuestro gobernador Martín Llaryora son deplorables y están llenas de violencia. Las agresiones y las acusaciones infundadas solo siembran más violencia”, agregó el jefe capitalino.

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“Fue grave”

“Lo ocurrido este fin de semana fue grave. Mientras miles de vecinos participaban de eventos masivos en nuestra ciudad, los inspectores de tránsito debían estar en la calle para garantizar la seguridad y el normal desarrollo de esas actividades”, recordó.

Y luego completó: “Frente a la decisión de no prestar servicio, el rápido accionar de funcionarios y empleados municipales responsables, junto con la colaboración de la Policía de la Provincia, permitió que todos los eventos transcurrieran en orden y en paz”.

“El orden no se negocia. Por eso, durante la visita del Papa León XIV, el evento más importante en la historia de la ciudad, garantizaremos la seguridad y vamos a actuar con el máximo rigor”, insistió Passerini.

Además aseguró que “la Policía tendrá a su cargo los operativos de seguridad y tránsito”. “Es una decisión que tomamos a partir de lo ocurrido y que se suma a otras medidas para recuperar el control del espacio público”, puntualizó.

“Como sucedió con los cuidacoches ilegales que extorsionaban a los vecinos cobrando por cuidar sus vehículos: eso se terminó”, ejemplificó.

Además confirmó la firma de “un convenio con el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Seguridad, para formalizar estas decisiones”.

“Vamos a seguir trabajando junto a la Provincia, dentro de las instituciones y con firmeza, para cuidar a los vecinos, garantizar el orden y hacer de Córdoba una ciudad cada día más segura”, finalizó Passerini.

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Qué dijo el ministro Quinteros

“El gobernador Martín Llaryora fijó el rumbo y mi responsabilidad como ministro de Seguridad es hacerlo cumplir. El orden público no se negocia y la autoridad no se entrega ante amenazas, agravios ni extorsiones”, aseveró Quinteros.

“Intendente Passerini, vamos a acompañar cada decisión que permita cuidar a los vecinos y garantizar el orden. No esta solo. Y jamás vamos a dejar solos a los cordobeses frente a quienes pretendan convertirlos en rehenes de sus intereses”, subrayó el funcionario.

“Los únicos destinatarios de nuestra política de seguridad son los vecinos. A ellos nos debemos y su tranquilidad está por encima de cualquier presión corporativa”, indicó Quinteros.

“Vamos a ejercer todas las facultades que nos da la ley, durante la visita del Papa y todos los días, bajo cualquier circunstancia. Que nadie confunda diálogo con debilidad. Tenemos una instrucción clara, la convicción para cumplirla y la firmeza para no retroceder ni un centímetro”, cerró el ministro.