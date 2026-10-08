Nissan terminó de vender su negocio en la Argentina a Grupo SIMPA y Tagle

Nissan confirmó la firma de los acuerdos mediante los cuales Grupo SIMPA y Grupo Tagle asumirán la operación comercial de la marca en Argentina, en un cambio que modificará el modelo bajo el cual la automotriz desarrolla su actividad en el país. El proceso deberá quedar formalizado antes de finalizar 2026 y contempla la distribución de vehículos, repuestos y accesorios a través de la red de concesionarios.

El anuncio completa un proceso que había tenido un antecedente decisivo en Córdoba: en octubre de 2025, Nissan dejó de fabricar la pickup Frontier en Argentina. La planta cordobesa había sido uno de los principales puntos de producción de la compañía y la Frontier era el modelo de mayor volumen de fabricación local.

Ahora, el cambio alcanza la estructura comercial. SIMPA y Tagle pasarán a representar a Nissan en el mercado argentino, mientras que la automotriz mantendrá la gestión regional de la marca mediante Nissan Importers Business Unit (NIBU), la unidad que administra más de 30 mercados de importadores en América Latina. El traspaso todavía no es efectivo. Los contratos definitivos ya fueron firmados, pero su ejecución está sujeta al cumplimiento de las condiciones previstas en los acuerdos. Según informó Nissan, la operación deberá completarse antes del 31 de diciembre de 2026.

Qué cambia para Nissan en Argentina

Con la entrada en vigencia del nuevo esquema, Grupo SIMPA y Grupo Tagle tendrán a su cargo la gestión de la marca, el desarrollo de la oferta de productos y la distribución mediante la red de concesionarios. También asumirán la comercialización de repuestos y accesorios. Hasta que se complete formalmente el proceso, Nissan Argentina continuará funcionando bajo el esquema vigente. La compañía informó que la transición contempla la continuidad de la red comercial y de posventa.

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Para los usuarios, Nissan aseguró que se mantendrán disponibles las garantías, los servicios de mantenimiento, los repuestos, los accesorios, los canales de atención y el Nissan Plan de Ahorro. El comunicado no informó modificaciones laborales asociadas al traspaso ni precisó el monto de la operación. Tampoco se comunicaron cambios específicos sobre la estructura de concesionarios ni sobre los equipos que actualmente participan de la operación argentina.

La automotriz señaló que el nuevo esquema permitirá combinar las capacidades globales de Nissan con el conocimiento del mercado argentino de los dos grupos empresarios que asumirán la representación.

Ricardo Flammini, presidente de Nissan Argentina, definió el acuerdo como un paso dentro de la evolución del negocio local y señaló que la combinación de ambas capacidades permitirá “asegurar la continuidad de la marca” y mantener la oferta de productos y servicios para los clientes.

La Frontier y el cierre de una etapa industrial

El cambio comercial se produce después de la decisión de Nissan de finalizar la fabricación de la Frontier en Argentina en octubre de 2025. De ese modo, la compañía dejó atrás su etapa de producción local y avanzó posteriormente hacia un esquema basado en la importación y la distribución.

La pickup había sido el vehículo fabricado por Nissan en el país y uno de los principales productos de la operación argentina. Su producción en Córdoba había integrado a la provincia al mapa industrial de la automotriz y a la cadena de proveedores vinculada con la fabricación de vehículos.

Con la transferencia de la distribución a SIMPA y Tagle, el nuevo modelo queda concentrado en la actividad comercial, la importación, la red de concesionarios y los servicios de posventa. Argentina pasará además a formar parte de Nissan Importers Business Unit. La estructura regional reúne operaciones de más de 30 mercados en los que la compañía trabaja mediante representantes e importadores locales. El próximo paso será la presentación formal del nuevo esquema. Nissan anunció para el jueves 15 de octubre, en Buenos Aires, un encuentro del que participarán representantes regionales de la compañía, entre ellos Guy Rodriguez y Juan Manuel Hoyos, presidente de NIBU, además de Flammini y los representantes de SIMPA y Tagle.

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El cambio forma parte de Re:Nissan

La transferencia de la operación argentina se inscribe en Re:Nissan, la estrategia global presentada por la compañía en mayo de 2025. El programa plantea una revisión de la estructura de negocios de la automotriz y apunta a mejorar la competitividad y la eficiencia de sus operaciones.

En Argentina, ese proceso desemboca en un modelo diferente al que la compañía sostuvo durante su etapa industrial. Primero terminó la producción de la Frontier y ahora avanza en la transferencia de la distribución a operadores locales.

El nuevo esquema no implica el retiro de la marca del mercado argentino. Nissan continuará presente a través de sus vehículos, concesionarios, servicios de posventa, repuestos y accesorios, aunque la representación quedará en manos de los dos grupos empresarios una vez que se complete la operación. El cambio tampoco será inmediato. Hasta el cierre formal previsto para antes del 31 de diciembre, Nissan Argentina seguirá operando bajo la estructura actual. Después, SIMPA y Tagle asumirán la representación comercial.