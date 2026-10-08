Legislador cordobés sobre Alejandra Ferrero: "La envidian por ser inteligente, pero también por ser rubia y linda"

El legislador provincial Gregorio Hernández Maqueda aseguró que “el problema real” con la legisladora radical Alejandra Ferrero “es que es un caso de discriminación inversa”.

“Nadie más va a decir la verdad. La envidian por ser inteligente, valiente e independiente, pero también por ser rubia y linda”, expresó en una publicación de la red social “X”.

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Críticas al peronismo cordobés

Además el legislador, que respalda las políticas del presidente Javier Milei, consideró que “el peronismo cordobés es un régimen autoritario”.

Y luego aclaró: “Pero fundamentalmente el llaryorismo es movilizado por un alto resentimiento social y de clase, además de ser anti-estético y de pésimo gusto”.

Hernández Maqueda realizó esta interpretación luego de que el bloque del peronismo en la Legislatura resolviera no dar cuórum para sesionar hasta que Ferrero solicite licencia o se aparte de su banca.

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Ferrero, jefa del bloque radical

Así el oficialismo provincial volvió a insistir en el apartamiento de la legisladora radical hasta que se esclarezcan las circunstancias del caso Ludueña, el empleado de la Unicameral detenido en una causa por supuestos delitos de abuso sexual.

En tanto, como anticipó PERFIL Córdoba Ferrero pasaría a ser la jefa del bloque radical en la Legislatura, lo que habría derivado en la decisión de la bancada justicialista en no dar cuórum.