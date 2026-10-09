Chaco promulgó la ley de inversiones: qué beneficios prevé y qué falta para aplicarla

Las empresas que impulsen nuevos proyectos o amplíen su actividad en Chaco podrán acceder a reducciones en Ingresos Brutos, asistencia para financiar inversiones y estabilidad tributaria por 30 años. Esos son los principales instrumentos del Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI), cuya ley fue promulgada este jueves por el Gobierno provincial.

El programa, denominado “Chaco Invierte”, fue creado por la Ley 4268-F, sancionada el 28 de septiembre. Su promulgación quedó formalizada mediante el Decreto 2388/2026, firmado por la presidenta de la Legislatura, Carmen Delgado, mientras se encontraba en ejercicio del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el acceso efectivo a los incentivos requiere una reglamentación: la norma fija un plazo de 60 días corridos desde su promulgación para establecer las condiciones operativas.

La iniciativa alcanza tanto a emprendimientos nuevos como a empresas existentes que incorporen equipamiento, modernicen instalaciones o incrementen su capacidad productiva. La incorporación estará sujeta al cumplimiento de los requisitos del régimen, que tiene entre sus objetivos promover el empleo privado registrado y el desarrollo de infraestructura.

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Cómo serán las reducciones en Ingresos Brutos

El esquema impositivo prevé una alícuota del 0% durante los primeros 24 meses de la etapa de inversión, bajo las condiciones establecidas por la ley. Después, contempla descuentos sobre la alícuota vigente: 65% entre los meses 25 y 48; 50% entre los meses 49 y 60; 40% entre los meses 61 y 96; y 30% entre los meses 97 y 120.

A esas rebajas se agrega la estabilidad tributaria durante tres décadas para las inversiones aprobadas. La protección comprende nuevos tributos provinciales o aumentos de la carga fiscal, con los alcances y las excepciones previstos en la legislación.

El régimen también incorpora reintegros de parte de los costos financieros de créditos y otros instrumentos destinados a inversiones productivas. Además, contempla Certificados de Crédito Fiscal Transferibles equivalentes al 60% de determinadas inversiones elegibles en infraestructura pública y en obras o servicios vinculados con la puesta en marcha de los proyectos.

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La ubicación de los proyectos influirá en los incentivos

Los beneficios financieros tendrán una diferenciación territorial. La ley establece un reintegro del 3% del costo financiero para inversiones en zonas consideradas de mayor necesidad de desarrollo, del 2% fuera del Área Metropolitana del Gran Resistencia y del 1,5% dentro de ese conglomerado. También prevé incentivos adicionales por mejoras ambientales, como eficiencia energética, uso de fuentes renovables y reducción de emisiones.

La Agencia de Inversiones Chaco concentrará la recepción y tramitación de las solicitudes como ventanilla única. Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Finanzas y la Secretaría de Coordinación de Gabinete ejercerán como autoridad de aplicación, según sus competencias.

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La reglamentación deberá precisar cómo se solicitará la adhesión, de qué manera se evaluarán las propuestas y cuáles serán los procedimientos para acceder a los beneficios. La normativa incluye controles y contempla la suspensión o pérdida de los incentivos, además de la restitución de los beneficios recibidos, cuando las empresas incumplan sus obligaciones.