Caso Aralí Vivas: condenaron a prisión perpetua a la madre de la niña y sus dos cómplices

Un tribunal de la ciudad de San Francisco condenó hoy a prisión perpetua a la madre de Aralí Vivas, la niña de ocho años que había sido abusada y asesinada en la localidad cordobesa de Brinkman en noviembre de 2024, y determinó la misma pena para el padrastro y un amigo de este.

Los integrantes del tribunal condenaron a Rocío Rauch -madre de Aralí-, a su ex pareja Ezequiel Simeone y también a Cristian Varela tras hallarlos culpables del delito de 'abuso sexual con acceso carnal triplemente agravado y homicidio triplemente calificado'.

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Homicidio de Aralí Vivas

La mujer fue condenada por mayoría como partícipe necesaria de abuso sexual triplemente agravado y homicidio triplemente calificado, mientras que Simeone fue condenado por unanimidad como coautor de abuso sexual con acceso carnal triplemente agravado y homicidio triplemente calificado. Y autor del incendio de la vivienda donde se perpetró el asesinato.

Además, se le unifica con una condena a dos años y tres meses de ejecución condicional por una sentencia del 7 de septiembre de 2023 en San Francisco.

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Condenas a perpetua

En tanto, Varela resultó sentenciado por unanimidad como coautor de abuso sexual con acceso carnal triplemente agravado y homicidio triplemente calificado.

Al conocerse el fallo, Rauch sufrió una crisis de nervios y apuntó contra su ex pareja: "drogadicto de m... Te odio, todo esto es culpa tuya, hijo de p...", dijo la mujer.

Fuente: NA.