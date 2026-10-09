Passerini sobre el conflicto en Tránsito: “No vamos a permitir una extorsión de parte de nadie, mucho menos de gente que cobra y cobra bien”

La Municipalidad de Córdoba dispuso un esquema temporal para que la Policía provincial coordine la seguridad pública durante eventos extraordinarios, como la próxima visita del papa León XIV. El intendente Daniel Passerini defendió la decisión y cuestionó el conflicto con el área de Tránsito, al sostener que hubo exigencias que condicionaron la colaboración municipal durante la maratón. “No vamos a permitir una extorsión de parte de nadie, mucho menos de gente que cobra y cobra bien”, afirmó.

En diálogo con Cadena3, Passerini explicó que el municipio y el Gobierno provincial firmaron un convenio para establecer cómo se organizarán los operativos ante acontecimientos excepcionales. También habló sobre los costos del transporte urbano y las políticas de control de velocidad en la ciudad.

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Passerini sostuvo que la coordinación de la seguridad durante acontecimientos excepcionales debe quedar en manos de las fuerzas competentes. Como ejemplo, señaló que cuando el presidente de la Nación visita Córdoba, las fuerzas nacionales organizan el recorrido de la comitiva, mientras que el municipio y la Provincia quedan a disposición para colaborar.

“Nosotros ayer suscribimos un acuerdo y convenio con el Gobierno de Córdoba y el Ministerio de Seguridad”, explicó el intendente. Según detalló, el esquema establece que, "ante eventos extraordinarios, la Policía de Córdoba definirá las funciones de las demás partes". El jefe municipal aclaró que la medida tendrá carácter temporal y se aplicará durante el tiempo que dure cada evento.

El conflicto con Tránsito

Passerini cuestionó la postura que, según su relato, adoptó el área de Tránsito durante la organización de la maratón. Aseguró que el conflicto no respondió solamente a una cuestión económica y afirmó que algunos trabajadores condicionaron su colaboración al cumplimiento de determinadas exigencias. “Claramente no era un problema económico”, sostuvo. Según explicó, el sábado por la noche le plantearon que, si no se concretaban ciertos pagos y no se otorgaban al menos 20 becas que reclamaban, no colaborarían con el evento.

Ante esa situación, el intendente aseguró que dispuso esa misma noche la participación de 80 funcionarios municipales y empleados de otras áreas para cubrir las tareas necesarias. “No hubo ninguna falta de colaboración desde ninguna parte de la Municipalidad, el único fue el delegado de Tránsito, quien manifestó eso”, afirmó.

Passerini también sostuvo que “dentro de la extorsión estaba: 'si no teníamos esas condiciones, suspendan la maratón'. Nada se suspendió, todo salió bien. De hecho, no fue noticia el lunes porque nadie se dio cuenta de que hubo un inconveniente, porque lo pudimos suplir”.

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“Lo que sí nos sorprendió fue esta actitud irracional, intempestiva del domingo”, expresó. El intendente explicó que el municipio decidió implementar el nuevo esquema de seguridad para evitar que un conflicto similar vuelva a poner en riesgo la organización de acontecimientos masivos.

En ese sentido, cuestionó que quienes deben colaborar con los operativos se conviertan, a su entender, en un obstáculo. “Lo escuchabas a nuestro cardenal Ángel Rossi, que ya hay casi 10 mil inscriptos que no piden nada, que solo piden colaborar, y resulta que los que cobran bien, que trabajan, que uno da por sentado que son parte de la solución, son parte del problema”, señaló.

Transporte urbano y tarifas

Passerini también explicó por qué la Municipalidad actualizó el valor por kilómetro del transporte urbano. Según indicó,“la decisión de incrementar el valor del kilómetro tiene que ver justamente con la adecuación de los cálculos por el incremento permanente, silencioso, pero doloroso del combustible y de los distintos insumos”, afirmó.

El intendente aseguró que la Municipalidad decidió absorber esos mayores costos para evitar que se trasladen al precio que pagan los pasajeros. “Nosotros decidimos absorber ese costo y no va a haber en los próximos meses aumento de tarifa”, sostuvo.

Además, recordó que el municipio dispuso la gratuidad del transporte urbano durante el operativo por la visita del Papa. “Para favorecer el desplazamiento de todas las personas que quieran llegar, hemos dispuesto que el transporte urbano sea libre y gratuito”, explicó.