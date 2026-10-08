Oscar Saliba defendió a Ferrero: “Tiene muchos atributos y es una legisladora que realmente ha presentado muchos proyectos”

La situación de la legisladora Ferrero volvió a generar tensión en la Legislatura de Córdoba, donde recibió el respaldo del legislador provincial Oscar Saliba. El dirigente cuestionó las críticas contra su par y defendió su desempeño parlamentario, al destacar la cantidad de proyectos que presentó y su trabajo en el recinto. Además, sostuvo que existe una intención de “meterlos a todos en el mismo barro” y calificó como “terrible” el desprestigio de la institución.

En diálogo con Punto a Punto Radio, Saliba rechazó que Ferrero sea discriminada por su apariencia y planteó que las críticas estarían vinculadas con su manera de desenvolverse en el recinto. “La verdad que es inteligente, linda también, por supuesto, y rubia, pero tiene muchos atributos”, afirmó.

Llaryora al Suoem: "No vamos a dejar indefensos a los cordobeses frente a esta manga de inadaptados"

“Es una legisladora que realmente ha presentado muchos proyectos, trabaja muy bien en la Legislatura”, sostuvo. Y agregó: “Tiene, posiblemente, a lo mejor a sectores del oficialismo no les gusta porque realmente lo que propone o la forma es una guerrera”. Según el legislador, esa forma de intervenir en la actividad parlamentaria puede generar rechazo entre algunos sectores. “Entonces hay veces que eso no gusta y les dice las verdades en el recinto”, afirmó.

Saliba consideró que ese podría ser uno de los motivos por los que intentan cuestionarla. “Por ahí es que a lo mejor la discriminan o tratan de atacarla de alguna forma”, sostuvo.

La situación en la Unicameral

Consultado sobre la posibilidad de que Ferrero fuera expulsada de la Legislatura, Saliba descartó esa alternativa y argumentó que no existen motivos para hacerlo. “No, porque no la pueden expulsar. La Constitución lo dice bien claro”, afirmó. Según explicó, “para que haya una expulsión de un legislador tiene que haber una causa”.

Saliba también sostuvo que Ferrero “no está imputada, no tiene ninguna causa abierta”, afirmó, y vinculó el episodio con lo que definió como “una persecución”. En ese marco, diferenció la situación de Ferrero de otro caso ocurrido en la Legislatura. “Totalmente distinto es lo de Flores a lo que sucedió con alguien que trabajaba para la legisladora pero que era planta permanente”, señaló.

Saliba también fue consultado sobre el clima político dentro de la Unicameral y sobre si las disputas continuarán hasta las próximas elecciones. “Esperemos que no. Esperemos que no porque la verdad que es lamentable”, respondió. Y fue más allá: “El desprestigio de la institución es terrible”.

Daniel Passerini: "El orden no se negocia"

El legislador pidió elevar el nivel de la discusión parlamentaria y separar los conflictos internos de las necesidades de la ciudadanía. “Creo que tenemos que empezar a levantar un poco la vara porque es lo que está pidiendo la gente también”, sostuvo.

Para Saliba, lo ocurrido durante la última sesión representó “un golpe institucional”. Según explicó, quedaron pendientes pliegos para fiscales y jueces, además de otros asuntos que deben tratar los legisladores. “Para eso nos han votado, para sancionar las leyes que son importantes para nuestra provincia”, afirmó.

El futuro de la oposición

Durante la entrevista también se refirió a la campaña de Rodrigo de Loredo y al armado de una eventual alianza opositora en Córdoba. Saliba consideró que se trata principalmente de una estrategia de comunicación. “Me parece bien. Bueno, son cuestiones de marketing, más que otra cosa, por supuesto. Él está haciendo su propia campaña”, afirmó.

Consultado sobre la posibilidad de construir una alianza para competir contra el oficialismo provincial, Saliba sostuvo que el objetivo debería ser conformar un espacio con un programa común. “Creo que nosotros tenemos que trabajar para que esto sea una verdadera alianza con un programa trabajando para la gente y proponiéndole a la gente”, sostuvo.

Antes de avanzar en ese armado, planteó la necesidad de "ordenar la Unión Cívica Radicall”, afirmó. Según Saliba, el radicalismo actualmente tiene una conducción y debe trabajar para construir una alianza. “Hoy está ordenada, tiene un presidente, hoy es nuestra primera reunión, y tenemos que trabajar absolutamente para que haya una alianza”, explicó.

Capital e interior

Saliba también analizó dónde debería concentrarse el trabajo electoral de la oposición. En ese sentido, puso el foco en la ciudad de Córdoba y planteó que el interior también deberá tener un rol en el armado. “Yo creo que están en la capital”, sostuvo al ser consultado por dónde están los votos. Luego agregó que De Loredo tiene respaldo en la ciudad y que el interior debe trabajarse “entre todos”.

Legislador cordobés sobre Alejandra Ferrero: "La envidian por ser inteligente, pero también por ser rubia y linda"​

El legislador mencionó la estructura territorial del radicalismo y destacó la presencia de intendentes y legisladores en distintos departamentos. “Creo que la capital es importante por la cantidad de habitantes que tiene, de ciudadanos que tiene”, afirmó.

Para Saliba, el desafío consiste en conectar ambos territorios. “Vamos a ver si trabajamos desde el interior hacia la capital y de la capital hacia el interior, cosa que tiene que haber una conjunción para poder llegar a la gobernación”, sostuvo.

Entrevista realizada en Punto a Punto Radio, en el programa “Es Por Acá”, con Juan Bernaus y Julieta Fantini.