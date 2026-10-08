Marcelo Rodio sobre el estreno de CordobeCes en 140 salas de cine: “no sirve nada hacer una película y después vos no tenés para mostrarla”

La película CordobeCes tuvo este miércoles su avant premiere en los Cines Dino, con la presencia de autoridades, artistas y parte del equipo que participó de la producción. El filme, dirigido por Lucía Palacio y protagonizado por Eddie Frari y Kaitlin Nelson, llegará a los cines argentinos el jueves 15 de octubre. Durante la presentación, el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio, destacó el acompañamiento provincial a la industria audiovisual y el convenio para ampliar la exhibición de producciones en Córdoba.

En diálogo con Punto a Punto Radio, Rodio contó que la presentación permitió recuperar una modalidad que hacía tiempo no se realizaba en los cines cordobeses. “Después de mucho tiempo que no se hacían alfombra roja, avant premier en el cine cordobés, ayer tuvimos posibilidad de llevar adelante en el Cine Dino”, señaló.

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Uno de los puntos que destacó Rodio fue el convenio firmado con las salas de cine de la provincia, que permitirá que "CordobeCes se proyecte en unas 140 salas de cine de Córdoba y la semana que viene se van a estar proyectando la película Cordobés en todos estos lugares”. Según explicó, el acuerdo no se limita a esta película y busca garantizar también la exhibición de futuras producciones.

“Porque no sirve nada hacer una película y después vos no tenés para mostrarla”, sostuvo Rodio. El funcionario explicó que el acuerdo tiene una duración inicial de un año y que su continuidad dependerá de cómo funcione. “Obviamente que hay que mostrar las películas y presentar las películas. Eso es muy importante”, afirmó.

Una película bien cordobesa

La historia sigue a Kaitlin, una documentalista estadounidense que llega a Córdoba para intentar descubrir cuál es la explicación detrás de la denominada “felicidad cordobesa”, a partir de los videos virales de la cuenta Cordobeses.

Rodio destacó que la película muestra tanto paisajes naturales como distintos espacios de la ciudad de Córdoba. “Te vas a sentir recontra orgulloso de lo que se proyecta en esa peli y muchos de los paisajes naturales, muchos de los sets de filmación, te vas a dar cuenta del toque que estamos hablando de Córdoba”, señaló.

La producción cuenta además con la participación de referentes de la cultura cordobesa como el Flaco Pailos, Chichilo Viale, el Mago Willy, Piñón Fijo, Gastón Maza, Gabriel Pozo, La Conga y La Monada, que realizó la banda de sonido de la película. Durante la avant premiere también estuvieron la vicegobernadora Myrian Prunotto y la diputada nacional Natalia de la Sota. El gobernador Martín Llaryora no participó de la presentación por cuestiones de agenda vinculadas al conflicto con el SUOEM.

Más rodajes en Córdoba

Rodio también explicó el funcionamiento del Polo Audiovisual Córdoba y del programa "Cash Rebate, que le da la posibilidad a productores de acá de Córdoba, nacionales o internacionales, que hagan una sociedad y que trabajen para filmar en Córdoba con artistas cordobeses, con productoras cordobesas”, explicó.

El funcionario remarcó que el impacto de las producciones no se limita al sector cinematográfico, sino que alcanza a distintos rubros vinculados con los rodajes. “No solamente en lo que tiene que ver con actores, actrices y toda la parte audiovisual, sino también gastando en Córdoba todo lo que significa rodar 15, 20, 25 días en la provincia”, señaló.

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El estreno de CordobeCes se produce mientras otras producciones realizadas en la provincia participan de festivales internacionales. Este viernes 9 de octubre, El trompetista y el fantasma, de Augusto y Matías Sinay, tendrá su estreno en el Warsaw International Film Festival 2026 y luego participará de la selección oficial del Sitges Film Festival.

También tendrá su estreno mundial en Sitges El enigma de Franca Farmín, de Octavio Revol Molina. Ambas películas fueron realizadas con apoyo del Cash Rebate y se rodaron durante 2025. Durante 2026, además, se filmaron en Córdoba con incentivos provinciales Las malas, Visceral y No lo grites, mientras que en Los Reartes comenzará el rodaje de Roger suelto.

El nuevo llamado del Cash Rebate contempla hasta $2.500 millones para producciones interesadas en filmar en Córdoba y permanecerá abierto hasta el 19 de octubre.

Entrevista realizada en Punto a Punto Radio, en el programa “Es Por Acá”, con Juan Bernaus y Julieta Fantini.