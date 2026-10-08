CAPEC renueva sus autoridades y prepara una agenda para transformar la publicidad exterior en Córdoba

La Cámara de Publicidad Exterior de Córdoba renovó su conducción: Agustín Ortega, de Señal, asumió como presidente, mientras que Martín Dagum, de Grupo Marka, ocupará la vicepresidencia. La nueva gestión apunta a modernizar el sector y acercarlo a las tendencias que atraviesan al Out Of Home (OOH) a nivel internacional. La medición de audiencias, la incorporación de nuevas herramientas de planificación y comercialización, la actualización de las normativas y el avance de la tecnología, la digitalización y la Inteligencia Artificial aparecen entre los principales ejes de la agenda que CAPEC buscará desarrollar durante esta nueva etapa.

La renovación de autoridades se produce en un contexto de transformación de la publicidad exterior, que dejó de estar vinculada exclusivamente a los formatos tradicionales para incorporar nuevas tecnologías, información sobre audiencias y herramientas de análisis que permiten planificar las campañas con mayor precisión.

Nuevas herramientas para planificar el OOH

Uno de los objetivos planteados por la nueva conducción es incorporar al mercado cordobés nuevas formas de planificación y comercialización del OOH, tomando como referencia herramientas y metodologías que ya son utilizadas internacionalmente para definir campañas en la vía pública. En ese marco, la Cámara buscará avanzar también en la medición de audiencias, con el objetivo de generar información que permita conocer con mayor precisión el alcance, la frecuencia y las características de las personas expuestas a los diferentes formatos de publicidad exterior.

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Para CAPEC, contar con información sobre las audiencias constituye uno de los desafíos centrales para una industria que busca profesionalizar sus procesos y ofrecer nuevas herramientas a anunciantes, agencias y centrales de medios.

Tecnología, regulación e Inteligencia Artificial

Otro de los puntos que formará parte de la agenda será la actualización de las normativas vigentes, con la intención de adecuarlas a la realidad actual de la industria y acompañar la aparición de nuevos formatos y tecnologías.

La nueva gestión también plantea incorporar de manera creciente tecnología, digitalización e Inteligencia Artificial al ecosistema de la publicidad exterior. La intención es combinar innovación, datos y nuevas herramientas con creatividad para acompañar la evolución que atraviesa el sector. “Queremos que Córdoba pueda acompañar la evolución que está teniendo el OOH en el mundo. La publicidad exterior dejó de ser solamente un cartel: hoy es un medio que combina audiencias, tecnología, datos, creatividad e innovación. Nuestro desafío es que la industria local esté a la altura de esa transformación”, señaló Ortega.

Con esta nueva conducción, CAPEC buscará fortalecer la representación del sector, promover estándares de profesionalización y generar mejores condiciones para el desarrollo de la publicidad exterior en Córdoba, en un escenario en el que las nuevas tecnologías y la información sobre las audiencias adquieren un peso cada vez mayor.