De Loredo lanza “Hacer el Futuro” por fuera de la UCR y apunta al independiente harto de los "perosaurios"

Rodrigo de Loredo puso en marcha Hacer el Futuro, una nueva plataforma política de construcción de comunidad que busca abrir un canal directo con los independientes y ampliar, por fuera de la estructura partidaria, el perímetro de su proyecto para 2027. La iniciativa tiene al dirigente radical como referencia política proponiendo una puerta de entrada diferente a la tradicional: participar, aportar ideas y trabajar en una propuesta para Córdoba sin pedir afiliación radical.

"Hacer el Futuro. Un nuevo espacio para construir la Córdoba que viene", es la definición elegida por De Loredo para presentar la iniciativa. La marca busca correrse de la lógica estrictamente partidaria y, al mismo tiempo, evitar que la construcción quede reducida a una consigna electoral. El objetivo declarado aglutinar a quienes quieren involucrarse en un proyecto de cambio pero no necesariamente quieren hacerlo desde una estructura política.

En el entorno de De Loredo explican que la plataforma nació precisamente a partir de una demanda que el dirigente recibe en sus redes. "Es abrir un espacio como plataforma de trabajo y de convocatoria a los independientes", señalaron. La referencia es a personas que plantean su voluntad de "laburar" en un proyecto político, pero que al mismo tiempo ponen un límite: no quieren "meterse con un partido". Hacer el Futuro aparece, entonces, como el mecanismo para canalizar ese vínculo sin exigir previamente una pertenencia partidaria.

La herramienta digital permite registrarse y dejar datos de contacto para participar. Pero el objetivo va más allá de construir una base de seguidores. La idea es que quienes se sumen puedan señalar en qué quieren trabajar y, a partir de allí, incorporarse a los equipos técnicos que De Loredo viene armando. La plataforma busca así transformar la adhesión individual en participación concreta y convertir esa comunidad en insumo para la elaboración de la plataforma electoral rumbo al 2027.

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"Hay mucha gente que escribe y te dice: 'Yo quiero laburar, pero quiero laburar con vos'", explican cerca del dirigente. Ese vínculo directo es el que Hacer el Futuro intenta institucionalizar. La apuesta consiste en pasar de las redes sociales —donde De Loredo ya mantiene una comunicación directa con sus seguidores— a un espacio propio capaz de ordenar propuestas, sumar perfiles técnicos y generar participación desde distintos puntos de la provincia.

El diseño también tiene una lectura territorial. Según explican desde el entorno del dirigente, la plataforma permitirá que los equipos técnicos se nutran de personas que puedan trabajar "desde cualquier lugar de la provincia". En paralelo, se irán incorporando videos y propuestas. Por ahora, el sitio funciona fundamentalmente como puerta de entrada y convocatoria, pero la intención es que se vaya enriqueciendo con contenidos y participación.

Marca política

De este modo, De Loredo construye una marca política por fuera de la estructura partidaria. La UCR continúa siendo una pieza central de su armado —con una conducción provincial alineada con su estrategia—, pero Hacer el Futuro apunta a otro universo: ciudadanos que quieren participar de una alternativa de cambio sin asumir una identidad radical. La marca, en ese sentido, puede proporcionarle al dirigente una comunidad propia en clave 2027.

El concepto elegido también busca evitar que la nueva plataforma quede encerrada en una construcción exclusivamente "anti". Aunque el lanzamiento contiene un fuerte cuestionamiento a los 30 años de gobiernos peronistas en Córdoba, el nombre de la iniciativa desplaza el eje hacia adelante: no se trata solamente de terminar con una etapa, sino de construir la Córdoba que viene. "La era de los perosaurios se termina", planteó De Loredo, en una definición que condensa su crítica al ciclo político que identifica con el peronismo provincial.

El mensaje de lanzamiento apela directamente al hartazgo ciudadano: miedo a salir a la calle, impuestos, deterioro educativo, falta de recursos para docentes, médicos y policías, y lo que De Loredo define como la "colonización" de instituciones y organizaciones por parte del peronismo. "Si no aguantás más al peronismo, sumate a ser el futuro", afirmó. El destinatario de Hacer el Futuro no queda reducido a quien comparte una identidad antiperonista: la invitación central es a participar en la construcción de una alternativa que va en línea con su idea de hacer un gran frente electoral no peronista.

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Futura coalición

De esta manera, aparece el componente electoral de fondo. Hacer el Futuro funcionará como una cantera para la futura coalición opositora. Desde el entorno de De Loredo admiten que en la plataforma pueden confluir independientes, pero también dirigentes y técnicos provenientes de otros partidos.

La construcción que el radical imagina para 2027 incluye una eventual convergencia con La Libertad Avanza, Luis Juez, el PRO, el vecinalismo de Aurelio García Elorrio y otros sectores opositores. En ese esquema, la nueva plataforma puede cumplir una función previa: generar comunidad, detectar perfiles, sumar equipos y ampliar el volumen de la propuesta antes de que termine de definirse la arquitectura electoral.

De hecho, la propia lógica de la plataforma permite pensarla como un puente entre dos mundos. Por un lado, la estructura política existente: la UCR, sus dirigentes, intendentes, legisladores y territorio. Por otro, un universo de independientes que no necesariamente quiere militar en un partido, pero sí está dispuesto a aportar a un proyecto.

La apuesta de De Loredo es, por lo tanto, doble. Mientras consolida su posicionamiento dentro del radicalismo y avanza en un armado opositor que pretende llevarlo a la disputa por la gobernación, comienza a construir una comunidad por fuera de los partidos. Una comunidad que no sólo reciba mensajes, sino que aporte propuestas, profesionales, equipos técnicos y presencia territorial.

Con Hacer el Futuro, De Loredo empieza a construir ahora la plataforma con la que pretende llegar a 2027. No abandona la estructura partidaria: la complementa con un canal propio de comunicación y participación. La UCR aporta organización y territorio; la nueva marca busca aportar comunidad. Y el desafío político será convertir esa comunidad de independientes en una parte concreta de la oferta electoral que el referente radical pretende poner en la cancha para disputar el futuro de Córdoba.