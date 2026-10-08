El 54% de los argentinos ya dejó de pagar o se atrasó en sus cuentas: cómo impacta la mora en Córdoba

El ordenamiento de las variables macroeconómicas y el descenso de la inflación comenzaron a exhibir su contracara en el "metro cuadrado" de los hogares. Según el último informe de PensarLab, titulado "El precio del mañana: Argentina a crédito" y elaborado a partir de datos del Banco Central (BCRA) y encuestas de la consultora Casa Tres, la falta de licuación de las cuotas combinada con ingresos reales ajustados disparó los niveles de endeudamiento y morosidad familiar en todo el país.

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En el sistema bancario, la irregularidad del crédito a las familias alcanzó un 12,9% en julio de 2026 (multiplicándose por más de cuatro respecto a los niveles de 2024), contrastando fuertemente con el sector empresarial, donde la mora se ubica en apenas el 3,6%.

Sin embargo, las encuestas del estudio muestran una dimensión aún más compleja de la vida cotidiana: el 54% de los consultados admite haberse atrasado o dejado de pagar alguna obligación por motivos económicos en los últimos meses.

Financiar lo cotidiano: comer y pagar servicios a cuotas

El informe expone que el financiamiento dejó de ser una herramienta prioritaria para adquirir bienes durables o concretar inversiones para transformarse en un recurso de subsistencia. El 58% de los argentinos recurrió a algún préstamo, crédito o tarjeta en el último tiempo.

Al analizar los destinos principales de ese dinero, la vulnerabilidad de los presupuestos queda al descubierto:

Comprar alimentos: Explica el 26% de los créditos tomados.

Cubrir gastos cotidianos del hogar: Representa el 21%.

Pagar servicios, impuestos u obligaciones: Absorbe el 15%.

Cancelar deudas previas: Representa el 14%.

En total, tres de cada cuatro personas que tomaron deuda lo hicieron para cubrir gastos corrientes o refinanciar compromisos pasados. Entre los rubros que más se dejaron de pagar encabeza la lista la factura de servicios públicos (46%), seguida por el resumen de la tarjeta de crédito (36%), otros préstamos (33%) e impuestos (21%).

Radiografía en Córdoba: ¿dónde se ubica la provincia?

Al trazar el mapa federal del incumplimiento, el informe de PensarLab muestra marcadas disparidades entre distritos según el tipo de acreedor y el grado de informalidad laboral (que a nivel nacional escala al 45%).

En la provincia de Córdoba, la morosidad bancaria de las personas se sitúa cercana al 11%, por debajo del promedio nacional (12,3%) y lejos de los picos registrados en provincias como Santa Cruz, La Rioja o Catamarca (donde supera el 17%).

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Sin embargo, cuando se observa a los proveedores no financieros de crédito (PNFC), categoría que abarca a fintechs, financieras, cooperativas, mutuales y casas de electrodomésticos, la morosidad en Córdoba escala a la zona del 24% al 25%. Si bien se posiciona entre las jurisdicciones más estables dentro de ese segmento junto a Neuquén y CABA, refleja que un cuarto de los clientes no bancarizados o golpeados por la informalidad atraviesa serias dificultades para responder a sus vencimientos.

La brecha de ingresos y el pesimismo de repago

El estudio remarca además una fuerte brecha socioeconómica y etaria en la capacidad de pago:

Desigualdad por ingresos: El atraso en las cuentas alcanza al 72% en los sectores de menores ingresos, frente al 43% en la clase media y el 30% en los sectores altos.

El fenómeno joven: La mora es especialmente elevada entre los jóvenes de 18 a 35 años (alcanzando al 37% de los deudores bancarios en esa franja), impulsada por trayectorias laborales más inestables y menor acumulación de activos.

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Incertidumbre a futuro: Frente a la pregunta de si creen que podrán saldar sus deudas, solo el 36% responde afirmativamente, mientras que un 37% considera que no podrá hacerlo y un 26% desconoce cómo resolverá sus compromisos.

Aunque los balances del sistema bancario mantienen solvencia y altos niveles de previsionamiento (lo que descarta una crisis del sistema financiero), el informe concluye que el sobreendeudamiento familiar actúa como un freno directo sobre el consumo y la reactivación, demandando mecanismos transparentes de reestructuración que acompañen la ansiada recuperación de los ingresos reales.