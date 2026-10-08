Visita del papa León XIV: Passerini y Quinteros firmaron un convenio para coordinar el ordenamiento del tránsito en la ciudad

En vísperas de la visita del papa León XIV a la ciudad de Córdoba, el intendente Daniel Passerini y el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, firmaron un convenio de cooperación y asistencia operativa durante la histórica presencia del pontífice en Córdoba.



“Acabamos de suscribir un convenio que pone a disposición de la ciudad de Córdoba la colaboración del Ministerio de Seguridad y la Policía de la provincia de Córdoba con la Municipalidad para que el control de la seguridad y el ordenamiento en la vía pública en estos eventos extraordinarios esté garantizado”, explicó Passerini.

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Qué dijo Passerini

“Esto comenzó prácticamente en la medianoche del domingo, a partir de un sorpresivo quite de colaboración y una absoluta irresponsabilidad por parte del cuerpo de tránsito de la Municipalidad”, explicó el intendente en conferencia de prensa.

“Esto no es un conflicto con los empleados municipales. No hay ningún incumplimiento, no se adeuda nada”, resaltó Passerini.



“Tenemos una policía comprometida, un gobernador que acompaña las decisiones y un grupo importante de funcionarios y empleados municipales que, pese a la negligencia de este pequeño sector, el domingo dijeron presente y los eventos se hicieron con normalidad”, destacó Passerini.



A casi un mes de la visita del Papa, el jefe capitalino explicó uno de los puntos centrales del convenio y subrayó que será ratificado por ordenanza para garantizar la prestación del servicio.



“Acá no se excluye en absoluto la participación de inspectores municipales y de las distintas áreas de la Municipalidad de Córdoba; se fijan prioridades. El anillo más cercano va a estar a cargo de la Policía de la Provincia de Córdoba porque tenemos que garantizar que, ante una eventualidad de este tipo, no suceda lo que nos pasó el domingo”, detalló, por su parte, el ministro Quinteros ante la prensa.

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El convenio

El acuerdo fija mecanismos de cooperación ante eventos extraordinarios, como la organización del operativo de seguridad y orden público que demanda la presencia de una figura internacional como Su Santidad, el segundo Papa en llegar a Córdoba tras la visita de Juan Pablo II en 1987.



La medida busca optimizar recursos humanos y materiales, garantizando la seguridad vial, la circulación ordenada y la protección de los asistentes, sin afectar las competencias constitucionales y legales propias de cada jurisdicción.



Distintas áreas municipales prestarán asistencia al Ministerio de Seguridad, que tendrá a su cargo el diseño y la conducción unificada del operativo de seguridad y orden público en la ciudad.



"Expresamente, el convenio establece que no existe transferencia de jurisdicción ni renuncia a potestades propias del municipio, sino una articulación entre los dos niveles del Estado", indica un comunicado oficial.

Fuente: Municipalidad de Córdoba.